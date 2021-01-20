Pornhub「教學片」回來了！點開還見2字小巧思　網嗨翻：繼續學習

▲張旭老師回來了！（圖／翻攝自PornHub）

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名成人網站「Pornhub」先前因涉及兒童性侵、偷拍影片等爭議，因此官方快手開鍘，在一夕之間刪除高達900多萬部影片，其中還有不少網友大嘆，「數學老師張旭」的微積分教學影片也不見了。不過，張旭老師的影片在近日總算回歸，有網友得知後開心表示，「太讚了！期末考前恢復，佛心」、「又有動力讀書了」。

成人網站「Pornhub」先前因內容涉及兒童性侵、偷拍影片等爭議，所以14日便開鍘8成約900多萬部影片。其中，資深Pornhuber「數學老師張旭」經營的「最大華人微積分教學頻道」也隨之消失，當時他曾無奈表示，他才經營半年，現在一切只剩回憶，「感謝Pornhub，當我還是 Pornhuber時，讓我在數學老師的圈子裡多了一個記憶點，當我不得不離開Pornhub時，又讓我獲得了一波關注。」

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不過，事隔約1個月，張旭老師又回來了！日前就有人在「Pornhub」上再度看見張旭老師的身影，且還發現影片標題竟藏有小巧思；張旭老師特別在標題上寫了「重生」、「重啟」、「復活」、「真．最大華人微積分教學頻道」等字樣，彷彿在說自己終於拿回Pornhuber的身分，相當有心。

不少網友得知後，紛紛開心說道，「看爆」、「偉人」、「我每天收看，今年終於上台大了」、「水啦！訂閱訂起來」、「學術研究網站放學術研究影片很正常啊」、「他的板書寫得真漂亮」、「現在你有什麼理由不學微積分」、「終於可以看P網站繼續學習了」、「唯一信仰」、「我的微積分有救了」、「推爆！老師復活啦」。