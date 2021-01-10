不爽前女友…新竹渣男「露臉激情片」上傳Pornhub！她被看光崩潰

▲新竹男與女友分手後，竟將交往期間的性愛片上傳成人網站。（示意圖／記者趙蔡州攝）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名男子阿勁（化名）與女友小妍（化名）分手後，竟將2人在交往期間拍攝的「恩愛片」上傳全球知名成人網站「Pornhub」，供網友觀賞。小妍友人瀏覽網站時，意外見到熟悉的面孔，趕緊通知女主角，小妍這才得知遭外流，氣炸提告前男友。日前法院判阿勁有期徒刑5月，得易科罰金，由於雙方已和解，給予緩刑3年，可上訴。

檢方調查，阿勁與小妍原本是男女朋友，2020年初某日凌晨，2人曾在阿勁經營的火鍋店內發生口角，期間爆發拉扯，導致小妍慘跌在地，阿勁見狀還出手壓制小妍的肩頸，導致小妍左眼瘀青紅腫，右手臂、左手肘、左小腿都瘀青。

2人分手後，阿勁對小妍仍心存不滿，竟於2020年3月間某日，將2人交往時拍攝私處及露臉的恩愛畫面上傳到「Pornhub」。小妍2020年3月23日接到朋友的通知，才知道昔日激情被PO上網，崩潰報警處理。

新竹地方法院審酌，傷害部分阿勁已與小妍達成和解，並承諾賠償，女方也已撤回告訴，公訴不受理；針對性愛片部分則指出，阿勁僅因感情糾紛，就隨意外流猥褻片，對小妍身心造成難以抹滅之傷害，念在他犯後坦承犯行、態度尚可，與受害人也達成和解，最後依網際網路供人觀覽猥褻影像罪將他判刑5月，得易科罰金15萬元，給予緩刑3年，期間付保護管束。全案仍可上訴。