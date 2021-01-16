「神似秀智+韓孝周」微積分女教師美炸　295萬人看完影片：想上課

▲女教師仙氣逼人！（圖／翻攝yj_jena IG）



網搜小組／劉維榛報導

學微積分不再翹課了？！一名女網友驚呼，最近發現一名南韓女教師擁有逆天顏值，在台上傳授微積分時，柔弱氣質樣貌，卻能井然有序解說題目，衝突的反差，讓人也想努力把微積分給學好！一票網友則大讚，「長得像秀智+韓孝周的綜合體！」

一名女網友在《Dcard》崇拜表示，最近發現一位南韓數學女老師，根本是偶像女團等級，且她擅長項目還是微積分，連原PO是女生都差點戀愛了，她不禁笑虧「怎麼跟我高中的數學老師差這麼多...」

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原來，該位是南韓赫赫有名的補教名師朱睿知（주예지，音譯），畢業於南韓中央大學的她，IG有2.1萬名鐵粉追隨，此外，3年前一段YouTube影片，正是朱睿知在台上教學，別看她一副天仙嬌弱的模樣，講解數學題目時，可是條理分明，眼神還帶有殺氣，每個數學的公式、答案都分析得十分清楚，至今吸引295萬多人次點閱。

▲也有網友認為，朱睿知激似女團Twice裡的彩瑛！（圖／翻攝yj_jena IG）



照片曝光後，一票網友暴動吶喊，「有些角度像秀智欸，在台灣一定爆紅」、「長得像秀智+韓孝周的綜合體」、「早追蹤了」、「我以前的英文老師顏值也很高，但後來去當警察了」、「讓我想起國中的健教老師，正到爆，可惜是別班的」。