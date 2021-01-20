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英國試圖建立「D10」民主十國聯盟　華春瑩回應：反對搞集團政治

▲▼英國脫歐,強生。（圖／路透）

▲英國首相強生打算建立D10聯盟。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）試圖邀請印度、南韓、澳洲參加今年的G7集團會議，形成民主十國集團（D10），建立彼此的科技供應鏈或其他領域合作，降低對中國的依賴。對此中國外交部發言人華春瑩回應表示，反對搞集團政治。

華春瑩在例行記者會上表示，關於組建十國聯盟也好，或者其他所謂「民主聯盟」也好，「我們認為，無論是什麼國際組織或國際會議都應有利於增進各國互信與合作、有利於維護多邊主義、有利於促進世界和平與穩定」。

華春瑩強調，「我們反對以多邊主義為幌子搞集團政治，反對將多邊主義意識形態化針對特定國家，反對以多邊主義為藉口將極少數國家制定的規則強加給國際社會」。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩說，希望有關國家能夠在相互尊重、平等互利的基礎上同其他國家發展友好合作關係。希望大家一起努力，讓這個世界變得更好而不是更壞，更加和平而不是更加動盪，更加團結而不是更加分裂。

《泰晤士報》（The Times）在去年5月報導，英國希望在G7成員國的基礎之下，再加上澳洲、南韓與印度，建立一個由10個民主國家所構成的「D10」聯盟，共同合作創建5G設備或其他技術，避免在各種資源上都過分依賴中國。

強生當時也下令制定「防衛計劃」（Project Defend），解決國內重要物資過於依賴中國進口的問題。

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