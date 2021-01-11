馬斯克稱「中國政府更關心人民」　華春瑩讚：評價客觀！

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4日表示，中國政府很關心人民的需求和福祉，可能比美國政府對人民更有責任感。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩8日稱其「評價客觀」。

馬斯克4日在接受《商業內幕》（Business Insider）雜誌採訪時，稱他在訪華期間，與中國官員交談時曾有過十分正面的經歷，「比起美國官員，他們可能對人民更有責任感，譬如他們總關心本國人民是否會為某件事感到高興，或能否為造福人民。」

「這似乎具有諷刺意味」，馬斯克接著指出，儘管中國是一黨制，但他們似乎真的十分關心本國人民福祉，「事實上他們可能對於公眾看法更加敏感，比我在美國看到的更甚。」

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

對此，大陸外交部發言人華春瑩在8日舉行的例行記者會上表示，馬斯克的評價是客觀的，因為中共從成立的第一天起就把為人民服務作為自己的宗旨；來自人民、為了人民、依靠人民是中國共產黨執政最大的底氣和戰勝一切艱難險阻的法寶。

她接著稱，抗擊疫情期間，中共堅持把人民生命安全和健康放在第一位，且國際權威機構民調顯示，中國民眾對中國政府的滿意度連年超過90%。

華春瑩最後表示，「我想，任何不帶偏見、希望客觀瞭解中國的外國朋友，都可以從過去100年的中國發展歷史和以及目前在中華大地上正在發生的日新月異的變化當中得出自己的結論。」

《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，馬斯克過去多次公開讚揚中國，馬斯克去年4月曾說，美國的基礎設施真的很糟，尤其是道路和高速公路，機場也是，很多情況下令人難堪。但「我去中國訪問時，我看到他們的基礎設施比我們好得多。這太棒了。歐洲的也更好。」

他去年7月還曾表示，「中國的活力非常充沛，那裡有許多聰明且勤奮的人民」，而美國憑藉科技贏得太久了，「當你贏得太久，你就會將之視為理所當然。」