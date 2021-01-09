批蓬佩奧搞「末日瘋狂」　華春瑩轟：登峰造極的謊言外交必遭審判

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特發文稱，本屆美政府發布關於中共對美人民、企業構成威脅的訊息，比以往任何一屆政府都多。對此，中國外交部發言人華春瑩反批，蓬佩奧以「謊言外交」對美國形象和聲譽造成的損害，比以往任何一屆政府都多，「可謂登峰造極，無可企及」。

華春瑩分析3領域指出，在氣變領域，美方拒絕批准《京都議定書》並退出《巴黎協定》；在軍控和防擴散領域，美方先後退出伊朗核問題全面協議、《中導條約》，撤銷簽署《武器貿易條約》，宣布退出《開放天空條約》，消極對待《新削減戰略武器條約》延期。

「在國際社會最需要團結抗疫的關鍵時期，宣布退出世衛組織。事實一再證明，美國才是威脅全球和平與安全的最大不穩定因素。」華春瑩批評，美方大搞單邊主義，破壞多邊合作，肆意毀約退群，動輒制裁威脅，「多份國際民調顯示，45%的受訪者都認為美國是世界的重大威脅。」

華春瑩續指，連美國國內的人都認為，對美國構成最大威脅的不是別人，恰恰是美國自己。她反轟，蓬佩奧國務卿以「謊言外交」對美國國家形象和聲譽所造成的損害「比以往任何一屆政府都多，可謂登峰造極，無可企及。」

她認為蓬佩奧為一己私利不擇手段打壓中國，變本加厲搞「末日瘋狂」，蓄意破壞中美關係，這只會使自己站在歷史錯誤一邊，違背中美兩國人民友好民意，必將遭到歷史的審判。

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