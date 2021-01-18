克拉芙特錄影片鼓勵台生　陸外交部：潛入會場，荒唐可笑

▲ 克拉芙特前往聯合國大會廳，準備錄製影片鼓勵台生。（圖／翻攝Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處臉書）

記者魏有德／綜合報導

美駐聯合國大使克拉芙特在聯合國大會議事廳錄製影片，鼓勵台灣學生參與模擬聯合國（Model UN）活動。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，聯合國大會秘書處14日沒有批准任何國家在大會廳舉辦任何活動，「克拉芙特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，擺拍了這段視頻，實在是荒唐可笑，令人不齒。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，事實已經並將繼續證明，任何挑戰一個中國原則，分裂中國的圖謀，都不會得到聯合國廣大會員國的支持，注定會遭到失敗。」

克拉芙特原計畫於訪台期間會晤我國參與「模擬聯合國」（Model UN）社團學生代表，雖然未能成行，仍帶著台灣黑熊布偶，到聯合國大會議事廳會場錄製影片，隔空鼓勵台灣學生繼續參與模擬聯合國活動。

不過，華春瑩痛批，經向聯合國方面證實，大會廳1月14日沒有舉行任何會議，秘書處也無批准任何國家在此舉辦任何的活動，克拉芙特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，擺拍了這段視頻，中國民間有句話，「只有你想不到，沒有他做不來」；「克拉芙特自編自導自演的這齣鬧劇，實在是荒唐可笑，令人不齒。」