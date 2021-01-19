黃暐瀚：「陳時中發燒」還開記者會　指揮中心竟無人勸他勿出席

▲陳時中。（資料圖／指揮中心提供）



記者蕭羽耘／台北報導

桃部立醫院感染擴大，衛福部長陳時中等人頻開記者會，針對他日前隨時都戴著口罩又頻咳嗽，坦言有發燒症狀，媒體人黃暐瀚19日提出質疑，為什麼部長發燒，卻還繼續與滿堂的記者、官員與專家同處一室？竟無一人告訴陳時中不要出席。

該醫院目前累積5名醫護染疫，指揮中心頻繁開設記者會更新進度，日前有人發現， 陳時中主持記者會都戴著口罩，他當時透露，有出現發燒，有點感冒症狀，對於大家擔心是否有染疫可能，陳時中則回應：「也不是完全不可能，但我有採檢過，是陰性。」

目前因應院內感染擴大，指揮中心進駐醫院成立「前進指揮所」，並派醫療應變副組長王必勝擔任前進指揮官。陳時中在18日，也不小心說溜嘴，表示王必勝中午過後就去部桃。媒體詢問，是否不小心說出醫院名稱，他也坦言不諱，直接宣布「就是部立桃園醫院」。

陳時中接連的行為，被視為雙重標準。對此，黃暐瀚19日也不禁提出疑問，說好的「北部某醫院」呢？陳時中突然「說溜嘴」，把醫院名稱給說出來。質問能不能公布的標準，只在於部長有沒有說溜嘴嗎？之前堅持不能公布，不排除開罰的「理由」，現在消失了嗎？

談及之前陳時中感冒發燒，卻還繼續主持記者會一事，黃暐瀚說，明明過去這一年以來，指揮中心告訴國人、發燒的人，不要上班上課，為什麼部長發燒，卻還繼續與滿堂的記者、官員、專家同處一室？這跟規定，有相符嗎？

黃暐瀚坦言，讓他更驚訝的是，指揮中心這麼多專家，竟無一人告訴陳時中：「既然你發燒了，你就暫時不要來記者會了。」這才是現在指揮中心，最大的問題。

黃暐瀚強調，自己支持醫護人員，包括第一線的醫護，跟指揮中心的專家，大家辛苦為台灣防疫，勞心勞累，「我沒有批評他們的理由。即使有什麼做的不夠好的，可以監督，不要毀滅。」