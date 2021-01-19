5醫護染疫！政界友酸「小英好日子快結束」　她秒回2字掛電話

▲部桃爆發院內群聚感染，累計已有5名醫護人員染疫。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院發生醫護人員確診染疫，作家黃越綏透露，曾收到一位政界友人打電話來說「小英的好日子快結束了」，她一聽馬上秒回2字「政客」並掛電話，「事不關己的風涼話誰都會說，但對於前線作戰的醫生和護理人員，不但不尊重，簡直就是在糟蹋別人的付出。」

黃越綏18日在臉書PO文表示，指揮中心宣布共有5名醫護人員陸續確診，雖然不封院，但已經擴大檢驗，接著她就接到一位政界朋友打電話酸諷「小英的好日子快結束了」，於是秒回一句「政客」就掛電話；後來又有一位朋友打來酸說，「我就告訴妳，陳時中不行妳就是不相信」，她一聽馬上回嗆「如果你真行，那就換你來試試看」，結果電話的另一頭陷入一片沉寂。

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▲染疫5醫護關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

黃越綏認為，不論是哪個執政黨，政策面的制定和執行都可受公評，但如同陳時中所說，防疫視同作戰，戰爭誰不希望獲勝並且減少傷亡，當然，沒有戰爭是最好的，「事不關己的風涼話誰都會說，但對於前線作戰的醫生和護理人員，不但不尊重，簡直就是在糟蹋別人的付出。難道這就是外國人眼中，認為最美風景的台灣人應該有的特質嗎？」

黃越綏也在文末呼籲，希望民眾給予染疫醫護最大的同情與關懷，也給予長期堅守崗位的醫師、護理師最大的敬意與鼓勵，發揮人溺己溺的精神，畢竟放眼全世界，各國的確診和死亡人數每天都在增加，包含武力最強的美、俄、中，幾乎無一倖免，甚至陷入一籌莫展的困境，「天助自助者也，台灣人要用更謙卑的心，來感恩與珍惜我們目前所擁有的確幸，團結支持並配合政府。大家一起加油！ 天佑台灣！」

▼黃越綏臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃越綏）