部桃5醫護染疫「楊志良螺絲鬆說」風向變　陳時中苦笑：不公平！

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被問到，前衛生署長楊志良指「醫院螺絲鬆了」，會不會覺得楊有點委屈，是不是應該跟楊道歉？對此，陳回應，「螺絲鬆了」一說不是那麼公平。至於是否跟楊道歉？他苦笑，「這是沒什麼意義的問題」，防疫期間要能專心打仗。

▼陳時中強調，世界各國的醫院9成都垮了，台灣醫院量能其實還維持很好。（圖／記者李毓康攝）

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楊志良提出的「開除染疫醫」引來外界排山倒海的攻擊，矛頭均指向他思慮不周、言論不當。但現在PTT突然風向一轉，調出楊先前上節目的完整對話，發現楊的說法被斷章取義，「雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧？」

桃園執業醫師、敏盛醫療體系總裁楊敏盛也在臉書說，醫師當自身出現症狀時，未能提高警覺自我管理，還與女友到處趴走，以致造成店家的損失與群眾的恐惶，自應受到譴責，是否應予開除有待商確，但總不能因防疫有功而逃避責任。

▲楊志良的「開除染疫醫」被各界砲轟。（圖／記者呂佳賢攝）

在18日的指揮中心記者會上，有媒體詢問，楊志良除了開除染疫醫師說，還提到「醫院螺絲鬆了」，而現在確實有感染情況發生，會不會覺得楊被砲轟有點委屈？

對此，陳時中表示，「那是他的感覺啦，我不認為是螺絲鬆了，每樣事情都有一定的管制強度跟比例。」他再度強調，世界各國的醫院9成都垮了，台灣醫院量能其實還維持很好，都是靠醫護人員面對高壓緊繃情況之下，持續來貢獻。

陳時中說，醫護人員困難在哪裡，就是說他不知道面對的風險是什麼，縱使做好所有的完備措施，仍可能有漏洞在而染疫，他覺得「螺絲鬆了」一說不是那麼公平。他指出，當然持續要求建議更好的SOP，感控永遠沒一個止境，不斷根據事情的情況演變、努力，而一直有精進作為。

有記者再問，楊志良點出醫院管控問題被轟，有立委覺得說指揮中心是不是應該跟楊道歉？對此，陳時中苦笑，「這個是沒什麼意義的問題啦」，防疫期間要能專心打仗。