沈富雄怒嗆陳時中「僚氣十足」　嘆7千篩檢費「貴森森」趁火打劫　

▲指揮官陳時中。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，近日有台商抱怨台灣自費採檢金額昂貴，相比湖北醫院差了19倍，而衛福部長陳時中則表示「我們比較準啊！」對此，民進黨前立委沈富雄則批評，這樣的回應「僚氣十足」典型的「時中作風」。

由於疫情仍未趨緩，越來越多國家要求入境旅客必須檢具三天內採陰的證明，而台灣的篩檢費用為7000元，引來抱怨「太貴了；沈富雄簡單整理陳時中回應，一、已經降價一次了，二、大陸是整批驗，台灣是一個一個驗，比較精準，三、現在正處於作戰狀態，沒空想這些！

對於陳時中的回應，沈富雄直言，「這三個回應都是僚氣十足，典型的時中作風」，7000元篩檢費真的是貴森森！他指出，台灣篩檢費7000元和英、美同價，但台灣的醫療處置費幾乎每一項都是美國的1/3以下，因為人力費用便宜，美國的最低薪資每小時美金15元，台灣則是新台幣150元。

根據沈富雄的估算，7000元中1000元是醫材及試劑費用，其餘6000元與人事費用相關，所以台灣的合理費用應在3000-4000元左右，只有把參與檢驗的醫護及醫事人員的鐘點費調高到與美國同價，7000元才算說得過去，因此政府應立刻降價，雖然出國的人相對富裕，「但政府也不應該孤行獨市，趁火打劫。」