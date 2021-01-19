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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗諷陳時中遇「她」就雙標　黃光芹嘆：對徐巧芯有些抱歉

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡文鈴／台北報導

北部某醫院爆出醫護人員染疫，中央流行疫情指揮中心要求不得洩漏醫院名稱，但是指揮官陳時中卻在18日的記者會上說溜嘴，且先前對親綠媒體人在廣播中大談染疫醫護的事件也沒有開罰，此舉讓資深媒體人黃光芹大嘆，這樣的先例能開嗎？標準何在？也對台北市議員徐巧芯感到抱歉。

北部某醫院院內感染擴大，陳時中原先堅持不公布是哪家醫院，但卻不小心在記者會脫口說出醫院名字，隨後大方承認是「部立桃園醫院」，陳時中也坦言「這時候讓大家明白也好。」

對此，黃光芹表示自己很守規矩，在著作中《戰疫》一書付梓前，還特意請文編做了校正，只寫了XX，完全沒有洩漏染疫醫院名稱，且只要誰違反規定，也會在節目上釘對方一頓。

但是黃光芹指出，陳時中這次說溜嘴不是第一次，上一次說了「林口」二字，要大家假裝沒聽見，這一次說溜嘴，卻好像原本就該公佈似的，那以後到底可不可以說？標準何在？何時公佈？會不會引起恐慌？哪一次不是大家都知道是哪一家，問題是准不准公佈？是解禁了嗎？如果怎樣都可，過去柯文哲只不過曝了陽明山的集中檢疫所，為何被罵個滿頭包？這例能開嗎？

黃光芹提到，之前徐巧芯公佈紐西蘭醫師足跡，還扯被查水表，她也在電視上罵了一頓，當第二次評論同樣議題，也依然堅持批判，「不是別人可以，而她為什麽不可以？是通通不可以！」

但是，同樣以這樣的標準審查各界對疫情的言論，先前有親綠媒體人在廣播節目中直接洩漏染疫醫護，結果指揮官的態度卻友善許多，這讓黃光芹覺得對徐巧芯有些抱歉，也覺得自己成了豬八戒。

此外，黃光芹也說，看到指揮官指責案852護理師，認為她不應該在一採陰後，喪失警覺性，跑去診所看病。但問題是，一採陰後自主管理，可以正常生活，標準是誰訂的？一採陰後，說不幸中的大幸，是誰說的？護理師有錯嗎？她的警覺性有比838醫師低嗎？她的足跡比838還要單純！指責她，就不打擊士氣嗎？

黃光芹認為，當記者向指揮官進一步求證案名，卻只得到「別以為我會告訴你們」的回答，而這件事到底能不能說？該怎麼說？只有自己揣摩，面對陳時中的標準不一，她也自嘲「我醉了，還醉得不清。」

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陳時中黃光芹徐巧芯

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