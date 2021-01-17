北市首創「協調移工爭議」制度　培訓專業律師「成功率逾7成」

▲北市勞動局勞動力重建運用處率全國之先，首創「移工爭議專業協調人制度」，培訓律師擔任專業協調人，3年內已辦完462場協調會，協調成功率更高達75％以上。（圖／勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

過去雇主與移工之間常常因為情緒緊繃，造成移工爭議協調不成、兩敗俱傷局面。台北市勞動局長陳信瑜表示，勞動力重建運用處為此率全國之先，2018年起首創「移工爭議專業協調人制度」，培訓9位律師擔任專業協調人，截至去年止，3年內已辦完462場協調會，協調成功率更高達75％以上，有效解決爭議，促進雙贏。

陳信瑜指出，北市目前有4萬6000名移工，以往移工爭議，多半仰賴縣市政府行政人員或通譯人員協調，在協調會場中，除了要處理移工管理法律問題，又要即時通譯，雇主與移工又會因情緒緊張，意見分歧，嚴重者產生衝突。

陳信瑜說，重建處透過台北律師公會協助，召募9名新生代律師，大幅提升協調會的成效與品質，協調件數由2018年的64件，增加到2019年187件，2020年更成長到211件，較第一年成長229％。



陳信瑜提及，移工與雇主爭議案件中，多半是移工反映，遭雇主指責毀損家中物品、照顧不周、不當對待，還被要求索賠，甚至未確實給付薪資，移工因此想轉換雇主，但也衍生舉證不易、不足或不實等問題；但在專業律師介入協調後，律師可抽絲剝繭解析民事、刑事與行政法的問題，協助雇主家庭與移工了解，列出採取措施的優先順序，加速解決爭端，使得前2年的協調成功率都達75％以上。



「多運用資源，減少摩擦與爭議！」陳信瑜強調，北市近2年運用多元的服務，支持聘僱移工家庭，尤其是向家庭推廣長照2.0與移工協力照顧的觀念，讓照顧者的負荷不致過於沉重；相關服務可上台北市勞動力重建運用處官網或「手牽手 at Taipei」粉絲頁查詢。

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