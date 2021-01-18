9成民眾沒聽過HELLO TAIPEI　王鴻薇批：年花21萬維運是在哈囉？





▲台北市政府單一陳情系統「HELLO TAIPEI」。（圖／翻攝自HELLO TAIPEI網頁）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於2016年11月1日啟動的「HELLO TAIPEI」單一陳情系統，落實至今已逾3年，主打各局處陳情系統整合，然而研考會最新市政民調卻發現，將近9成的人不知道有這套系統。

對此，台北市議員王鴻薇表示，不但每年花費21萬多維護費用，設置費用將近千萬，近3年內APP下載量也逐年下降，至今已經減少4000多人次，美其名說是整合，其實是浪費公帑，「這是在哈囉嗎？」

王鴻薇18日指出，「HELLO TAIPEI」APP下載狀況，也是逐年減少，2018年到2020年已經減少將近4,000多人次，每年還要花費21萬6000元的維運費用，建置成本千萬加上每年持續支出，做出民調9成人沒聽過的系統，這樣的KPI不知道台北市長柯文哲是否滿意？合不合格？

王鴻薇直言，「HELLO TAIPEI」建置當時，是為了取代市長信箱與1999，柯文哲還誇口「投訴總統都可以處理」，當時的資訊局長也表示，APP成本表示這套系統千萬元市長也可以接受，因為1999市民熱線每年花費上億元，現在整合也是為了因應現代化，結果民眾還是依賴1999，民調中更有五成表示自己直接打電話還比較方便，顯然這個APP政策目的失敗，應該全面檢討。

對此，研考會表示，「HELLO TAIPEI」是為實現柯文哲「fix TPE」即時問題回報及打造友善台北的政見，整合市民陳情管道，加速行政處理流程，自2015年開始，由台北市政府資訊局及研考會著手規劃，並於2016年11月1日正式啟動。

研考會指出，「HELLO TAIPEI」與過往市長信箱最大之不同，是提供民眾可使用行動裝置向市府陳情，目前民眾下載 APP人數，2016年為556 人、2017年為1萬6298 人、2018年1萬7258 人、2019年為1萬3278 人、2020年1萬3570人，下載人數有逐漸往下趨勢，但透過 App 陳情件數，2016年為145件、2017年為1萬5193件、2018年為2萬6511件、2019年為2萬4523件、2020年為2萬7313件。每年約占網路陳情案件 16%左右，且有逐年提升之情形。

研考會提到，對於 APP下載量下降，會加強宣導行銷提升知曉度，並進行使用者介面優化，以提供更便捷親民的服務。另「HELLO TAIPEI」上線後，民眾透過該系統陳情數量與透過 1999 陳情數量相 比，約各佔一半，顯示民眾對該系統已有一定的了解，後續將持續推動宣導及 系統優化，用更優質的服務，逐步改變民眾使用習慣。