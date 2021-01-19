全火鍋結束營業「取消Bye Bye Sale」　請支援收銀週邊這裡還能買

▲全火鍋1/20結束營業，因疫情決定取消Bye Bye Sale。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯快閃火鍋店「全火鍋」自去年9月開幕話題不斷，被網友號稱是全宇宙最難訂的火鍋店，截至目前共接待2.2萬名消費者，雖有不少人希望能變為真正營運的火鍋店，但全聯經內部研議決定維持原案，將於1/20結束營業；而被高度期待的「Bye Bye Sale」原預計在1/24舉行，不過因應疫情升溫影響決定取消。「請支援收銀」週邊商品在部分門市和PXGo! 還有機會買到，數量有限，想收藏要把握機會！

▲「請支援收銀」週邊大受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

全聯在去年除了超前部署火鍋祭，更在台北東區開設「全火鍋」快閃店，不僅販售新鮮食材，還注入品牌隱性資產「請支援收銀」概念，與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗，每個月訂位才剛開放，不到5分鐘就被搶訂一空。

▲全聯快閃火鍋店引爆話題。（圖／記者林育綾攝）

業者提到，「全火鍋」快閃店不僅帶動全聯門市「火鍋常溫湯底」業績爆發性成長，店內超人氣的週邊商品在PXGo!上架販售僅3天，新註冊會員數就超過1.1萬人次，成長510%，締造目前單日新增會員數TOP 1佳績。目前「請支援收銀」商品整體售出9成，其中襪子出乎意料地已全數完銷。

▲全聯表示，未來全台上千家全聯門市，都還能買到「全火鍋」販售的各式新鮮食材。（圖／全聯提供）

全聯表示，雖然全火鍋快閃店在1/20結束營業，但全台上千家全聯門市，都還能買到店內販售的各式新鮮食材，搭配快閃店推出的3款聯名鍋底，包含「全火鍋X聖凱師秘製黃金比例麻辣鍋湯底」與「歐巴泡菜鍋」、「元氣藥膳鍋」等，就能在家享用名店鍋物。

▲「請支援收銀」部分週邊，目前都在部分門市與PXGo!還能買到，各店數量有限。（圖／業者提供）



至於受到外界高度期待的「Bye Bye Sale」原預計在1/24舉辦，不過因應疫情升溫影響，全聯經內部研議決定取消。另外受到消費者喜愛的「請支援收銀」週邊商品，像是「康乃馨醫療口罩-黑色閃電」、「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」聯名口罩，以及「柏克金玻璃瓶啤酒-黃金拉格/科隆」等，目前都在部分門市與PXGo!還能買到，各店數量有限，想收藏的民眾要把握機會！

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來