在超商花100元買5根香蕉！他不解「隔壁有全聯」...網曝真相

▲一名女子在超商購買了5根香蕉引起網友討論。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者周依儒／綜合報導

現代人或上班族為了圖方便，有時會在便利商店買水果，由於超商的水果大部分都是單個販售，因此比起大賣場、超市、菜市場等地的批發價格貴許多。日前有網友在超商看到一名民眾，花了100元購買了5根香蕉，而且隔壁就有全聯，讓他十分不解，買這麼多為何不去隔壁超市買？會這樣買的人到底是何方神聖？

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▲原PO好奇詢問。（圖／翻攝自PTT）



一名網友在PTT以「會在7-11買五根香蕉是什麼人」為題發文，表示他7-11看到一位女士一次買了5根香蕉，就連結帳時店員還特地提醒她，「一根20元喔！確定要買嗎？」而這名女子竟然也迅速的掏出千元大鈔表示要結帳。原PO納悶的說，超商隔壁就有全聯，且全聯5根才39元！因此讓他十分好奇會在超商一次買5根香蕉的到底是什麼人？

▲原PO表示超商隔壁就有賣得較便宜的全聯。（圖／資料照）



對此，許多網友在下面回覆，「有錢人」、「便祕的人」、「財富自由啊」、「阿姨我不想努力了！」、「快抱她大腿」、「人家都掏出千元大鈔買香蕉了，你覺得呢？」、「不差幾十元的人其實很多」、「想買不在意價錢方便就好」、「懶得浪費時間的有錢人」、「需要五根香蕉的人」、「不想要請支援收銀」。

也有不少網友表示，超商的水果都有經過嚴選，太醜的幾乎都沒辦法拿到架上賣，「711的香蕉不用特別挑都滿漂亮的」、「然後711的蕉都有挑過啦，太醜的不會上去的」、「711香蕉有時候有特價+1元一根」、「7-11的香蕉每一根都很漂亮，都是特別選過的」、「7-11香蕉是真的Q又好吃」、「 小7的蕉有時還比全家好，貴有他的道理」、「7-11香蕉有時候特別大又Q」。