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暖暖包搶瘋了！全台4大賣場全缺貨「不知何時會再上架」

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

▲暖暖包全台大缺貨。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

今年冬天超有感！自去年底開始寒流一波接著一波，不僅氣溫連探低溫，全台高山也下起雪來，民眾紛紛瘋搶暖暖包、電器用品抗寒，全台各大賣場如好市多、家樂福、愛買的暖暖包現都已嚴重缺貨，無論是手持或是貼片式都一片不剩，且下一波進貨時間也無法確定，不僅如此，電暖爐系列也都只剩極少量現貨，緊急追貨中。

隨著氣溫驟降，全台搶買暖暖包禦寒，上周仍有部分賣場有少量現貨，不過今（18）日全台各大賣場都已經缺貨了，好市多表示暖暖包目前缺貨中，已經積極詢問廠商追貨，但不清楚進貨時間，業者指出往年都會增加訂單，但今年特別冷就連庫存也都賣光，而家用電暖爐也沒貨，僅剩線上有冷暖冷氣機；家樂福也透露暖暖包已經全被掃光，不管是手握式還是貼片款全都沒貨，同樣也積極與廠商協調進貨，但不確定時間，目前門市僅剩少部分品牌的葉片式、鹵素燈電暖爐有現貨。

愛買也說暖暖包全台門市都沒有貨，雖有努力跟廠商追貨但無法掌握進貨時間，與去年同期相比暖暖包銷量增加11倍，家用式電暖爐也都緊急追貨中，不過桌上型電暖爐有部分門市還有些微現貨；全聯僅表示目前暖暖包貨量以門市現場貨量為準，已請廠商盡力補足貨量，以滿足需求。

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