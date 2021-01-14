她手作「金魚蝦餃」　超擬真成品照曝光...2萬網友跪：這是藝術品

▲網友手作超擬真「金魚蝦餃」。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

全聯販售著許多生鮮食品與生活用品，是許多婆婆媽媽的最愛。一名女網友14日在臉書上分享，今天匆匆逛了一下全聯，看見蝦仁、豬絞肉、芹菜快快買了回家，再使用冰箱裡剩下的荸薺製作「金魚蝦餃」。沒想到因為成品精緻到像是一隻真的金魚，讓不少網友直呼「太漂亮了捨不得吃」。

原Po在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享製作金魚蝦餃的做法並指出，由於天氣太冷，在買完食材之後就躲在暖氣房製作小金魚蝦餃，製作過程中相當療癒，小時候看過媽媽使用中式菜刀壓蝦泥，有樣學樣沒想到快又方便，「接著準備調味壓好的蝦泥與細豬絞肉，甩打一下都均勻後再加入蝦段及切碎的芹菜荸薺拌勻，送進冰箱冰起來」。

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原Po接著表示，接下來用10分鐘揉好麵團、醒麵10分鐘，總共耗時兩個小時，「總之！蒸好真的好好吃啊，過年一定要再來做一次，當年菜很可以啊」。

文章一出短短7小時內就得到超過2萬個按讚數、2800則留言與5900次分享。因為成品相當精緻，不少網友在留言處表示，「這個太厲害了啦」、「這是真魚吧」、「好想看怎麼包，好強」、「請收下我的膝蓋」、「高手在民間」、「這是藝術品了」、「吃了會覺得很殘忍」、「可以跟您買嗎」、「這是什麼神乎其技」、「看了會捨不得吃」。

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