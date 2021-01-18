全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

▲一名網友在超市買菜看到了同標價卻不同大小的蔬菜，讓他不知該如何下手。（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

全聯福利中心是目前臺灣店數最多的超級市場，因商品便宜且便利的形象，成為許多人購物的好去處。日前就有網友在臉書社團發文表示，自己到全聯買菜時發現同價格的菜，尺寸大小竟然差了「一倍之多」，讓他相當困惑，貼文一出，馬上引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼文表示，「這兩個都是69元，您會選哪一個？」，只見照片中的兩顆韓國大白菜上標示都同樣為69元，不過左邊這顆體積較大，右邊這顆看起來則像是縮水般，足足小了一倍之多，讓人不禁好奇不同體積，為什麼價格會一樣？

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▲網友在社團詢問，同樣69元體積大小卻不同的大白菜大家會如何做選擇？（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯好物老實說）

貼文一出，許多網友紛紛留言，「不要覺得同價格就買大的，要吃品質要買小的」、「大的已經切開很多天了，絕對買小的」、「選小的，小的比較嫩」、「大的不是當日現切的」、「吃多少買多少」、「要選家裡能吃的完的」、「選小的，新鮮其次但吃不完也是浪費」、「如果馬上煮就選大，小的較新鮮還可保存」。

也有部分網友認為可能是超市標錯價，選大的比較划算，「買大的啊！白菜煮好剩一點點，水份很多」、「煮湯選大的」、「便宜不是每天都有的，當然是買大的」、「買大的，醃泡菜醃起來」、「我會嘴硬說選小，手賤拿大的啦～」。

事後原PO也更新回應，最後還是選擇「買大的」，因為是要拿來煮員工餐，而且大顆品質很好，切開來還是一樣很新鮮。