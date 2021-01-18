周玉蔻洩訊息陳時中稱沒惡意　民眾黨列民進黨3件事雙標

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯搶先指揮中心透露疫調足跡，遭指揮中心揚言提告，並請政風處調查，但名嘴周玉蔻搶在疫情記者會公布細節，沒被譴責遭質疑雙標。指揮官陳時中則說，相信無論議員或主持人都沒惡意。對此，民眾黨列出民進黨3件事雙標。

「倒宇天光，滿城封宇！」民眾黨18日晚間在臉書表示，本週可以說是民主的勝利，不只國際認證的造謠粉專「只是堵藍」遭到臉書關閉，經常製造仇恨言論的「不分區議員」王浩宇更被高票下架，成功當選中壢市民，然而，民進黨認為這次的罷免選舉是在製造對立，但半年前的罷韓投票，又是怎樣雙標看待？

民眾黨指出，上週驚傳北部醫院爆院內感染，遲遲不肯對外公布北部醫院資訊的指揮中心，最後竟然是名嘴在節目上搶先披露相關疫情資訊，起初要政風調查在野黨議員披露足跡，後來改口說大家都沒有惡意，難道有無惡意的標準，真的是台灣價值？

民眾黨再指，總統府前發言人丁允恭的桃色風波不再只是兒女私情，監查委員全票通過彈劾，「綠營的婦女部及女權領袖在此時又消音了！」蔡英文15日南下視察部隊，女兵們高唱「一想到你啊」熱烈歡迎，看似親民的大內宣，卻彷彿讓人置身極權國家。