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張上淳17年前「哽咽一句話」　7大醫學中心合力抗SARS

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲有網友說，「看到張教授那句話，心酸了。」（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診，中央流行疫情指揮中心18日也宣布成立前進指揮所，派專家進駐部桃。而此事也讓人想起2003年的SARS和平醫院封院，而時任台大醫院感染科主任的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，他當時說的一句話讓許多網友直呼很感動。

台大醫院婦產科醫師施景中18日在臉書表示，17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛湧入台大；那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在4樓。

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▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張上淳從17年前的抗SARS，到現在抗新冠肺炎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

施景中說，當時其他醫學中心有的表示，他們是私人醫院，沒有像台大一樣領國家很多的補助；有的表示他們不是重症專責醫院，所以無法幫忙。

施景中指出，當年的張上淳教授還年輕，為了醫治病患，兩度懷疑染疫；開協調會議時，七大醫學中心門派的院長許多是他的老師，「據報導說，當時張上淳一時情緒湧上，哽咽問各大門派長老：『大家究竟愛不愛台灣？』大家面面相覷，沉默許久，終於點頭同意，清出病房、動用人力，同心做好收治SARS轉院的準備。」

對此，許多網友感動留言，「看到張教授那句話，心酸了；還好17年後的醫生們都如此齊心協力！台灣加油！醫護人員加油」、「真的看了忍不住哭了」、「果然只有淳淳能超越淳淳啊！帥。」

張上淳是台大醫學系、台大臨床醫學研究所博士班，現職台大副校長、台大醫學院內科教授、台大醫學院臨床藥學研究所教授、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授、台大醫院內科部主治醫師和中央研究院基因體中心研究員。

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張上淳是指揮中心專家諮詢小組召集人。（圖／資料照／記者周宸亘、李毓康攝）

▲▼中央流行疫情指揮中心談新冠肺炎疫情,每日記者會最終回,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛擁入台大。那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在四樓。 其他醫學中心有的表示，他們是私人醫院，沒有像台大一樣領國家很多的補助，有的...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年1月18日 星期一
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