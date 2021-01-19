別扯台灣防疫後腿！　台大醫593字曝內幕：那位大老真懂SOP？

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情爆發初期，讓不少民眾想起2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。台大醫院婦產科醫師施景中18日在臉書PO出一篇593字的文章，回憶當年SARS和平醫院淪陷，病患湧入台大醫院的慘況，如今新冠肺炎疫情肆虐，「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了」、「大老說，醫師沒有遵照SOP，有些人附和，我想問，這些人、包括那位大老，真的知道這些SOP是什麼嗎」。

施景中提到，2003年SARS疫情爆發後，和平醫院淪陷，其他大型醫院不願收治患者，於是這些重症、疑似染疫的病患紛紛湧入台大醫院，當時中央指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳還年輕，為了醫治病患，兩度疑似染疫，甚在開協調會議時，哽咽詢問各大門派長老，「大家究竟愛不愛台灣？」這才讓7大醫學中心點頭，同意清出病房、動用人力，一起努力抗疫。

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▲SARS於2003年爆發。（圖／達志影像／美聯社）

如今部立桃園醫院7天內有5名醫護人員確診感染新冠肺炎，桃園衛生局18日召開協調會議，各大醫院沒有人囉嗦，一致同意伸出援手。「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了，還有人要說台灣只是運氣好嗎？」施景中坦言，如果有人選擇不幫忙，最起碼不要扯後腿。

此外，施景中還附上一張照片表示，照片中的兄弟在院內疫情爆發初期，就把家人都趕回鄉下避難，妻子、小孩堅持留下，但在家會戴口罩分流，這種痛苦恐怕不是上節目說話的大老可以理解的，「大老說，醫師沒有遵照SOP，有些人附和，我想問，這些人、包括那位大老，真的知道這些SOP是什麼嗎？」

▼張上淳經歷過對抗SARS、H1N1、H7N9，後來因為「老戰友」一通電話，決定投入新冠抗疫戰。（圖／記者周宸亘攝）