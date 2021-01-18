「王浩宇是大家都討厭」　沈富雄預言黃捷的結局

▲王浩宇、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日被罷免成功，各界對2月6日無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案結果相當關注。對此，前立委沈富雄分析，黃捷兩邊的票恐怕非常接近。

針對傳聞王浩宇可能轉戰台北市南港、內湖選區，沈富雄18日在政論節目《平面無雙》直言，王浩宇唱歌唱不過高嘉瑜，哪有希望？

對於台灣基進立委陳柏惟不認2019年雞排祭品文，沈富雄表示，當事人講話要特別小心，陳柏惟說雞排有限定、不算，講這種話，大家越想吃這個雞排，民進黨說政黨不要干預，越是動員對方出來投票，反作用力蠻大的。

至於黃捷是否處於危險？沈富雄認為，和王浩宇狀況不一樣，王浩宇是大家都討厭，黃捷是很多人喜歡，也很多人討厭，最後開出來的票，同意罷免王浩宇和不同意罷免王浩宇是9：1，而黃捷的狀況不一樣，兩邊的票恐怕非常接近。

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