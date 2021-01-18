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高雄市長官邸「顧人怨」？陳菊住過後　韓國瑜、陳其邁都不住

▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）
▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜任內並未住在市長官邸，而是在左營區自行租屋，現任高雄市長陳其邁也同樣不住官邸，雖然市長不住，但依然得編預算維護，陳其邁決定將官邸活化轉型，讓高雄民眾有機會認識「市長的生活環境」。未來將開放提供公益社團舉辦公益活動。

▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）

坐落於凱旋二路、迄今已有40多年歷史的高雄市政府市長官邸，在前市長陳菊之後，前高雄市長韓國瑜上任後也一直閒置，韓國瑜選擇在外自行租屋，而現任市長陳其邁也決定不住官邸，住在自宅，陳其邁認為市府應更加貼近市民生活，因此決定將官邸進行活化轉型，讓高雄民眾有機會認識「市長的生活環境」。未來官邸將開放提供公益社團舉辦公益活動，市府期待透過空間活化賦予官邸新生命，藉以建構與公益團體開放交流的平台，同時也更加「接地氣」，延續為民服務的宗旨。

▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市長官邸一樓約68坪 。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁強調，官邸空間多元寬敞，具備開發公用財產的高度價值，今後會將一樓約68坪的室內空間，以及後院約482坪廣闊草地劃為開放場域，提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動，重新打造官邸成為一個與市民有更多互動、讓大家感到親切的場所。

▲高雄市長官邸 。（圖／高雄市府提供）

▲約482坪廣闊草地 。（圖／高雄市府提供）

「高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則」經市政會議審議通過，已送本市議會備查，並已刊登市府公報發布施行，即日起可開放借用。負責官邸管理的行政暨國際處表示，如有公益團體希望使用場地，可依循該規則進行申請；而為因應肺炎(COVID-19)疫情，提醒申請人配合相關防疫管制措施，也歡迎電洽行政暨國際處總務科詢問場地借用問題，期盼將市長官邸的全新面貌帶給高雄市民。

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