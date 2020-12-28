怪病男整臉長滿肉球！　腫瘤遮眼「幾乎失明」育有2女卻都超健康

▲一名印度男子整臉長滿腫瘤，由於皺褶覆蓋雙眼，已經失去大部分視力。（圖／翻攝自YouTube／truly）

記者張寧倢／編譯

一名印度男子罹患罕見疾病，全身布滿腫瘤，尤其是面部腫瘤變得越來越大，現已幾乎蓋住整張臉，導致他失去大部分的視力，並且飽受多年來的歧視。有次差點被當成野獸射殺，他著急大喊「我是人！」，才驚險存活。如今，男子建立了幸福的家庭，和妻子育有2女，幸運的是，孩子們出生後都十分健康。

根據英國《太陽報》報導，住在查謨（Jammu）的40歲男子哈納塔（Latif Khatana）從出生就罹患發病率只有3萬分之1的神經疾病，腫瘤遍布全身，尤其是位於臉部的腫瘤，隨年紀增長不斷地腫大，如今巨大皺褶幾乎蓋住全臉和雙眼，導致他只剩下單邊還有微弱視力。哈納塔經常告訴人們，不要對他感到害怕，「因為我也和他們一樣是人。」

▲哈納塔與妻子結婚後育有2個女兒，現在擁有幸福美滿的家庭。（圖／翻攝自YouTube／truly）

報導指出，哈納塔與眾不同的外表，仍讓他承受多年的歧視與虐待，還曾被士兵誤認成「野獸」，差點遭到舉槍射殺，當時他著急大喊「我是人！」，才驚險逃過一劫。哈納塔於2008年與薩莉瑪（Salima）結婚，並在2012年生下了大女兒，取名為烏法特（Ulfat），在當地語言中意指「愛」。

報導稱，雖然薩莉瑪出生時只有一隻腳，但殘疾卻讓他們的戀情發展迅速，現在兩人有了第2個女兒莉法特（Riffat），孩子們也都身體健康。哈納塔表示，他與妻子都有殘疾，但上帝給了兩人健康的孩子，「雖然害怕她們也罹患相同疾病，但我希望女兒們健康長大，接受良好教育後找到好工作，過著幸福的生活。」

據悉，哈納塔罹患的神經纖維瘤疾病（Neurofibromatosis）是一種具高遺傳性的疾病，會在神經系統的任何地方，包括大腦、脊髓、血管與神經等組織上長出多發性的良性腫瘤，症狀較輕，但有時也會轉為惡性，且目前僅能控制症狀而無法治癒。併發症可能包含聽力喪失、學習障礙、心血管問題、腦血管生成不良、視力喪失以及嚴重疼痛等。

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