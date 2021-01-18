川普狼狽下台！CNN：滿意度34%慘輸歐巴馬　梅蘭妮亞好感度創新低

▲美國總統川普卸任前，他與第一夫人梅蘭妮亞的支持度雙雙下滑。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普即將卸任結束4年任期，但據美國有線電視新聞網（CNN）最新民調，美國民眾對他的施政滿意度創下4年來新低，僅剩下34%，遠低於前任總統歐巴馬（Barack Obama）2017年下台時的60%支持率。此外，第一夫人梅蘭妮亞的好感度也下滑，跌至42%，是近期4任美國第一夫人之中最低。

歷經川普支持者6日攻佔國會一事，外界認定這一切與川普煽動行為有極大關係，儘管眾議院現已表決通過彈劾案，但參院不太可能在拜登就職典禮之前進行彈劾審判。依據民調數據，有54%受訪者認定，川普煽動暴動的行為應該要讓他在20日卸任之前被罷免，高達93%民主黨人支持川普在卸任前下台。

民調數據指出，儘管有34%美國人支持川普執政的方式，但這比先前42%下滑許多，且自去年10月以來，共和黨內力挺川普的支持度下滑14個百分點，來到80%。此外，有36%受訪者認為，國會大廈遇襲事件是美國民主一大危機；至於川普聲稱的大選舞弊說法，絕大多數的美國人並不相信，約有65%的人認為拜登贏得足夠選票。

翻開數據，前任總統歐巴馬（Barack Obama）2017年以60%支持率卸任，遠超過川普的34%。報導指出，川普下台前的滿意度被列入歷屆總統吊車尾名單中，與前總統卡特（Jimmy Carter）同樣獲得34%位居倒數第4，高於杜魯門（Harry Truman）的32%、老布希（George H. W. Bush）的31%，尼克森（Richard Nixon）的24%。

與此同時，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的好感度跌至42%，遠不如2018年5月的57%。文中提到，當年的她陪著川普接待法國總統馬克宏夫婦，也曾經獨自一人出席前總統老布希夫人芭芭拉（Barbara Bush）的葬禮。

只不過，梅蘭妮亞好感度隨後直線下滑，如今只剩下42%，是近期4任美國第一夫人之中最低，低於蜜雪兒（Michelle Obama）2017年69%支持度、小布希夫人蘿拉（Laura Bush）2009年的67%、希拉蕊（Hillary Clinton）2000年的56%。

CNN這份民調委託獨立研究公司SSRS製作，在9日至14日期間隨機電訪1003名美國成年人，抽樣誤差介於正負3.7個百分點之間。

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