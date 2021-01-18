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拜登就職典禮「疫情+暴動」超罕見雙重挑戰　川普創152年來首缺席

▲▼拜登就職典禮前已有國民兵駐守在國會大廈。（圖／路透）

▲拜登就職典禮前已有國民兵連夜駐守在國會大廈。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國當選總統拜登與副手賀錦麗將於20日宣誓就職，而此次總統就職典禮（inauguration）面臨嚴峻的新冠疫情與川粉闖入國會暴動後，不僅維安比以往更加嚴格，入場觀禮的人數與規模也大幅縮減。根據BBC報導，將卸任的川普更是創下152年來首位表明不出席典禮的總統。

▲▼工作人員在國會大廈內為總統就職典禮如火如荼準備中。（圖／路透）

▲工作人員在國會大廈內為總統就職典禮如火如荼準備中。（圖／路透）

就職典禮時間地點
美國第46任總統當選人拜登與副總統當選賀錦麗的就職典禮，將於美東時間20日上午11時30分於華盛頓的國會大廈（the Capitol）開場，約於正午時分宣誓就職，此後拜登將接續發表演說與參與其他例行活動，並在當天稍晚搬進白宮官邸。

▲▼拜登就職典禮開始前，國會大廈外已架設衛星天線，以利轉播工作進行。（圖／路透）

▲國會大廈外已架設衛星天線，以利典禮轉播工作進行。（圖／路透）

新冠疫情的影響
過去每逢就職典禮都會有成千上萬的美國人到現場觀禮，歐巴馬2009年首次就職當時就有200萬人湧入華府。但面臨嚴峻的新冠疫情，拜登團隊表示，今年慶祝活動的規模將「極為有限」並嚴格遵守防疫規定，同時也呼籲民眾盡量待在家中觀看轉播，不要前往觀禮。

此外，就職典禮組委會更宣布，取消傳統上就職典禮後的慶祝遊行，改為「虛擬」遊行，透過電視播出美國各地的活動。據BBC報導，過去的就職典禮儀式會發放20萬張觀禮「入場券」，而這次則大幅銳減，大約只有1000張。

▲▼國民兵在國會山莊外重兵佈署，剛抵達的部隊正在領槍。（圖／路透）

▲國民兵在國會山莊外重兵佈署，剛抵達的部隊正在領槍。（圖／路透）

國會暴動後維安升級
總統就職典禮當天保安工作原本就有相當嚴密的部署，但今年特別的是，6日才剛發生了川普的激進支持者闖入國會阻止認證選舉結果，並在暴亂中造成5人身亡的意外，而且支持者揚言在20日當天故技重施，促使美國不得不將維安工作升級，效仿伊拉克與阿富汗設置「綠區」，控制人車通行。

目前部分政府辦公大樓門窗已密封，且相較於川普就任時的8000名國民警衛隊，今年可能將部署2萬名國民兵，另外新增5000人隨時待命，若衝突爆發部分人員還被授予逮捕的權力。華府警局3800名警力將全數動員，國會警察全體2200人也將加入維安工作。川普日前批准，整個華府從11日起至24日間進入緊急狀態，期間將跨越拜登的就職典禮。

▲▼ 美國國會,國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈外的國民兵。（圖／達志影像／美聯社）

川普創152年來首例缺席
依照往年慣例，卸任總統都會到場，親自目睹「當選人」宣誓就職。而今年川普卻早早就表明，自己將不會出席拜登的就職典禮，因此川普將成為美國史上第4位、也是距今152年來首度拒絕出席的卸任總統。對此，拜登欣慰表示，這是兩人難得所見略同的一樁「好事」。

▲▼拜登就職典禮將至，國會大廈外仍有部分川普支持者抗議。（圖／路透）

▲拜登就職典禮將至，國會大廈外仍有部分川普支持者抗議。（圖／路透）

然而，川普20日離開華府時，卻將舉辦史上頭一遭的軍禮歡送儀式，更有傳聞儀式上將安排21響禮砲、軍樂現場演奏、走紅毯等浩浩蕩蕩的排場，以及川普最後一次搭乘總統專機「空軍一號」正式離開白宮，前往佛州私人俱樂部「海湖莊園」。

▲▼川普支持者6日曾在華府國會大廈發生暴動，過程中有5人意外身亡。（圖／路透）

▲川普支持者6日曾在華府國會大廈發生暴動，部分人士聲稱將捲土重來。（圖／路透）

另外，川普的部分支持者還計劃，在拜登就職典禮的同一天、同一時間在網路社群上為川普舉行一場虛擬的「第2任期的就職典禮」，這項活動在臉書上已有超過6.8萬人表明有意願參加，以示對川普的支持。

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