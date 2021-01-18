守住防疫的第一線　蔡英文：請國人給醫護人員最大的支持

▲總統蔡英文18日在宜蘭，感謝風險最大防疫醫護堅守岡位辛勞。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

總統蔡英文18日在宜蘭向防疫醫護喊話說，全世界的疫情很嚴重 但是台灣防疫有成，第一線醫護人員風險最大、承受壓力也最大，「他們是替我們守住防疫的第一線，她對防疫醫療人員能夠堅守岡位很感謝，並請國人給風險最大的第一線醫護人員最大的支持。」

蔡英文18日在宜蘭冬山鄉蘭陽大興振安宮參香祈福時表示，：這段時間以來，台灣受到疫情的影響，全民都很頂真，面對疫情的挑戰，台灣所有的人民總動員做防疫的工作，雖然全世界的疫情很嚴重，但是台灣還是穩定。

這幾天還有幾個本土案例，不過整體疫情掌控是穩定，我們不用煩惱慌張，整體防疫其實是很穩定，大家不要緊張，持續很謹慎。這次疫情，聽指揮中心的指揮，她我也在這用這機會，感謝防疫第一線醫護人員，還有很多努力的所有的國人，繼續給醫護人員，尤其是第一線醫護人員最大的支持。

蔡英文指出，這段時間以來我們醫護人員日以繼夜，真的很辛苦，第一線醫護人員風險最大，承受壓力也最大，他們是替我們守住防疫的第一線，對防疫，醫療人員 能夠堅守岡位，她很感謝這段時間，也看到很多人支持醫護人員，對醫護人員來講 最大的支持，就是每一個人戴口罩，勤洗手，遵守防疫規定，就是對醫護人員支持。

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