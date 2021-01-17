太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

記者游芳男／宜蘭報導

元旦開始啟用的太平山森林遊樂區觀雲棧道，15日午後竟遭不明車輛撞壞約5公尺長，羅東林管處在臉書PO文徵求行車記錄器追兇，而從現場地上的的保險桿碎片來看，疑是車輛打滑撞棧道後「肇事逃逸」。三星分局表示，已根據現場遺留跡證調閱監視器積極偵辦中。

▲太平山觀雲棧道傳「肇事逃逸」事，棧道遭撞壞約5公尺長，並留有保險桿碎片，羅東林管處追凶中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東森管處表示，太平山森林遊樂區觀雲棧道是為了解決，見晴懷古步道入口停車場非常小，時常交通打結，所興建的。同時是鼓勵遊客將車停在見晴停車場，然後走觀雲棧道，沿途還可以欣賞雲海或山嵐。

元旦啓用的觀雲棧道，是位宜專一線23.1~24.4k間，但1/15午後遭撞，損壞長段約5公尺，羅東林管處要追凶。

三星分局表示，太平山派出所警員古賢醫、陳照平、謝凱元巡邏，發現太平山國家森林遊樂園區宜專一線23.5公里處旁觀雲棧道護欄疑似遭車輛撞毀，現場遺留破碎汽車保險桿1片，員警立即於現場擺設交通錐及通知園方派員修復，避免車輛或行人經過時發生危險。

三星分局指出，已根據現場遺留跡證調閱監視器積極偵辦中，目前已掌握特定對象；另呼籲民眾，山區道路天雨或退冰路滑，且經常起霧，影響行車視線，容易發生危險，用路人如發生交通事故，務必向警方報案，避免衍生其他法律責任。

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