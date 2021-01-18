隨機推倒機車打破騎士頭　萬華棉褲男遭5警壓制：警察弄我！救命

記者陳俊宏／綜合報導

台北市萬華一名簡姓男子步出家門，發現機車被醉漢推倒，立刻上前詢問，沒想到竟被毆打到頭破血流。醉漢被5名員警壓制上銬，他酒醒後供稱什麼都不記得，一問之下才知闖大禍，吃上傷害罪官司。

▲棉褲醉漢將被害人壓在地上打。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，17日上午8時多，事發於德昌街、寶興街口，穿棉褲的醉漢在騎樓下把簡男（50歲）壓在地上猛揮拳頭，讓對方頻頻求救。附近民眾見狀立即制止，三人合力拉開醉漢。但醉漢又衝上前毆打對方，嚇得民眾大喊快報警。

▼民眾見狀立刻拉開棉褲醉漢。（圖／東森新聞）

▲▼棉褲醉漢被三名民眾拉開，又衝上前打被害人。（圖／東森新聞）

醉漢見快打警力趕到仍不停抵抗，被5名警察壓制在地上銬，他無法動彈開始大吼大叫，還辱罵員警，「警察在弄我啊！救命、救命！」而簡男被打到滿臉紅腫又流血，被送醫治療，他表示，詢問停在路邊的機車是怎麼倒的，結果就被對方罵髒話說「你去報警，我用的啦！」

而醉漢被帶回派出所還發酒瘋，大呼小叫，酒測值高達0.57毫克，酒醒後完全不記得發生什麼事，只知道跟朋友喝酒到早上。而簡男則提告傷害，希望男子記取教訓。

▲▼醉漢被5名員警壓制上銬。（圖／東森新聞）

▲▼醉漢被5名員警壓制上銬。（圖／東森新聞）

▼被害人被打到頭破血流。（圖／東森新聞）