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裸女墜地天井亡…台北「猛鬼國宅」20年死30人　最快2024重建翻身

▲▼西寧國宅。（圖／翻攝Google地圖）

▲西寧國宅。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市萬華區的「西寧綜合行政大樓（西寧國宅）」號稱「台北最陰森的大樓之一」，20年內至少30人在此輕生，其中最詭異的便是裸女陳屍電梯井事件。對此，台北市府決定將西寧國宅拆除重建，新大樓可供800戶居住，最快2024年動工。

由於西寧大樓外觀的磁磚剝落、生苔，北市府都發局本編列2億元的預算重新規劃西寧國宅的外觀，但地方、民代都反對，認為應該直接評估重建。據悉，西寧國宅地下室和1樓是西寧市場，2樓到4樓是台北市府局處辦公室，5樓以上則是國營公宅，住戶約有476戶。

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據《中國時報》報導，議員劉耀仁指出，西寧綜合行政大樓的使用年限還有16年，每任市長都以年限為藉口不用面對建物安全問題，讓1樓攤販每天都非常擔心。

猛鬼大樓靈異事件頻傳　警察進駐「頭腳被轉180度」

▲命案頻傳，居民曾請土地公鎮煞。（圖／翻攝Google地圖）

對此，都發局長黃景茂表示，西寧國宅除了有氯離子含量超標問題之外，也有混凝土中性化的情況，既使補強也只能維持到年限15年，因此決定拆除重建；最快2023年啟動安置計畫，預計2024年動工，新大樓可供約800戶居住，詳情人在討論中。

回顧西寧國宅曾發生的案情，甚至讓進駐的員警都毛骨聳然，20年間曾多次發生墜樓、跳樓、暴斃等意外；其中，2004年2月有一名全身赤裸的婦人疑似失足墜落，陳屍電梯井內，但鑑識人員至今都找不到婦人的衣服，死因也成迷。

另外，2016年也有一名40多黃姓男子晚間從16樓墜落，當場身亡。種種事蹟讓住戶非常害怕，甚至有人被鬼壓床，醒來時看到一名臉五官模糊的男子飄進衣櫃內，也有許多人從高處往下看時，發現許多「人」在招手。

由於詭異事件頻傳，北市府將派出所進駐到西寧國宅，想以正氣「鎮壓」，但許多員警表示在寢室睡覺時，會在沒開冷氣的情況下被冷醒，也有人醒來時發現頭腳轉了180度，腳上還有手印，嚇得不少人不敢在寢室睡覺，只能將其改為偵訊室使用。

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