買大麻放鳥2次！萬華10屁孩「反報復」　埋伏捅破賣家心臟奪命

▲朱寶寅怕買毒放鳥被報復，設局殺人後瞎扯是債務糾紛。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導



台北市萬華區去年10月發生屁孩談判捅破對方心臟致死案，22歲兇嫌朱寶寅落網辯稱是為了4千元賭債引發殺機，檢警持續追查，發現原來是朱跟人約了要買大麻，卻接連2次爽約，朱怕賣家登門報復，竟想先發制人，找人埋伏在廢棄車道草叢間，等林姓賣家現身就亂棒圍毆，朱持摺疊刀猛刺胸腹致死，台北地檢署11日依殺人等罪起訴朱等10人。



起訴指出，朱寶寅因為透過通訊軟體，找上蘇姓男子要買大麻，但是連續2天都爽約，蘇男的上游林姓貨主不爽，要蘇男找出朱男，並派人到朱男位於萬華的老家，拍了張朱男父親的照片傳給朱男，要求朱男出來給個交代，朱男擔心被尋仇，找弟弟商量要先發制人。



▲朱寶寅找來的幫手搭車埋伏在路邊等著衝入現場助勢。（資料照／記者張君豪翻攝）

朱男決定，約賣家到他熟悉的長順街水門內廢棄車道交易大麻，並透過弟弟找了8名都是20歲上下的朋友，部分人先躲在車道旁草叢、樓梯，另外1部分人留在車道外的車上等候。



2020年10月5日凌晨，約定時間到，6名男女分乘3輛車陸續抵達廢棄車道，大麻貨主林男率先上前質問朱男為何爽約，此時埋伏在草叢內的惡煞跳出，持球棒朝賣家一陣痛毆，等在車上外的人也湧入車道，林男的朋友們嚇到鳥獸散，朱男則仗著人多，持預藏的折疊刀朝林男左胸、左腹猛刺10多刀，把林男的心臟都刺破後，朱男等10人才搭車逃離。

▲殺人案發在台北市萬華區的廢棄車道。（資料照／記者張君豪翻攝）

朱男在案發後隔天，渾身酒氣的在龍山寺附近落網，辯稱是因談判4千元債務寅發糾紛，還一度傳出全案可能是幫派內惡鬥，由於廢棄車道無人車經過，也沒有監視器，檢察官羅嘉薇指揮萬華分局費了一番功夫，從附近道路監視器，找到朱男等人搭乘的可疑車輛，逐一找到參與行兇的被告，還原這件殺人案始末。



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