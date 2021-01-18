大小願望都只值8元！他曝平溪「撿天燈」日常：寫上願望就不值錢

▲平溪人的生活日常，「撿天燈」非常重要。

圖文／鏡週刊

對平溪鐵道的想像是什麼？好像是一年一次的放天燈活動，數以千計的天燈齊飛，然後，可能還有老老舊舊的山城，鐵道兩側開滿了天燈店家，日、韓遊客來到台灣，一定要站在鐵道上拍張代表幸福和祈願的照，除此之外，可能就沒了。

在天燈紙寫上願望以後，點火，天燈往天空冉冉飛去。疫情前的平溪，一年施放50萬盞天燈，承載願望的天燈，鐵絲燈架和未燒盡的燈紙，在幾分鐘以後掉落下來，落在山間和路面上，以致於多年來，平溪居民發展出另一項行業「撿天燈」。

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「這麼說可能很奇怪，可是每一個遊客放天燈的時候，都有在地人看著天燈的方向，準備等等過去撿。」返鄉多年，專營平溪在地旅行的吳明賢說：「美麗心願放上天空，遊客是想著心願升空啦，另一邊則是想著，啊又能賺幾塊錢了的當地人。」

▲撿完的天燈還得經過整理，才能成綑。

平溪撿天燈的人有多少？「這很難講啦！只能說男女老少有手有腳的都會撿。」一個鐵架8塊錢，天燈紙能換衛生紙、沙拉油等日常用品，平溪人的日常，離不開天燈。

吳明賢帶我認識胡大哥，他是平溪撿天燈的專業人士。他家的半戶外倉庫堆滿顏色不一的天燈紙，成綑的多彩塞滿倉庫頂端，竟成為意外的裝飾。過去每日平溪約能放上800盞天燈，他一個人就能撿250盞。

▲上山尋找天燈，是胡大哥常做的事，這裡的山是他管的。

他還自製超長的伸縮「天燈竿」，在釣魚竿頂綁上長鉤，進入平溪周圍山間，只要見到樹梢有燈，長達數米的竿子一伸，旋轉扭動後，一盞天燈就能入手，8元。

無論多偉大的願望都只能換得8元，鐵絲不在了，寫上願望的天燈紙更不值錢。跟著胡大哥騎上機車往山裡跑，他直怨嘆近一年來放天燈的人少了，撿天燈的在地人不願入山，「如果不是你們要求，我根本不想進去，因為根本撿不到啊！」胡大哥邊說，機車一邊繞過山城，停在一處幾乎無路的入山口。

▲伸長了釣魚竿，往樹上勾。

平溪多雨，山間走起來很泥濘，走沒幾步就看到卡在樹上的天燈，釣魚竿伸長一探，樹葉跟著飛舞落下，燈紙上寫的是「自然醒」。接著再走，樹梢上卡了一個「身體健康」，還有個「三妻四妾」，各種願望落在荒山之間，顏色深的燈紙才放不久，淺得幾乎掉色的紙就是已放數日，心願看久了，看來看去也就那樣，「我們都累積一定的數量才撿啦，要看風向的，看天空又飛那個方向幾顆，就跟著走。」整年的疫情年，天燈數量不如過去，平溪撿天燈的人收入也少了。

▲卡在樹梢上的天燈，勾下來得需要技巧。

「我不想上鏡頭啦，我只是要說，帶你們來撿天燈，因為我們平溪人，不想再被說什麼破壞環境啦！」一年大約有50萬盞天燈上空的平溪，在地人能夠回收大約45萬盞，對於在地人來說，願望無論大小都是一樣的，一個8塊錢。



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