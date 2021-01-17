世紀司法醜聞懲處名單出爐！　逾百司法官捲「石木欽案」

▲前公懲會委員長石木欽長期與翁茂鍾不當往來買股案，司法院最終調查報告預計週一（18日）公布。

圖文／鏡週刊

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，司法院最終調查報告預計週一（18日）公布，司法院認定在「銀行員之死事件」承審過翁的公司與巴黎銀行3億債務案的3大刑民事官司的前最高行院長林奇福、前最高法院庭長吳銘雄、顏南全及前台南地院法官蘇義洲，與當事人不當往來及收襯衫及補品禮物另其他法官共20人與翁不當往來，均應予懲戒，但因全案發生在10年前，已逾懲戒時效，只有3人會被移送監察院，其餘17人依現行法律無法移送懲戒，難以追回退休金，司法院對此只能研議修法避免以後再發生。

捲入此案的現任法官是懲戒法院法官洪佳濱，在家裡與同事審理案件的當事人翁茂鍾討論案情，2人見面及吃飯10次，洪也收了翁6件繡有姓名的客製版襯衫，已預計3月2日退休；最高法路院庭長陳世淙雖未與翁見面，但也收了6件襯衫，則預計在2月21日退休；台北高等行政法院法官陳金圍，則是多次與翁見面並收襯衫，也預計在3月2日退休，這3名現任法官，也都不會被懲處；陳世淙目前承審促轉會主委楊翠的兒子魏揚6年前在攻占行政院案，預計週一（18日）宣判。

2019年本刊獨家踢爆石木欽替富商翁茂鍾解答法律問題，並買股大賺逾千萬，全案移送監察院調查後，傳出有監委從中護航，本刊追查發現，當時監委方萬富曾在擔任台南地檢署檢察長時受理過翁的案件，翁在官司得勝後，方萬富就買了翁的公司股票。

▼紡織富商翁茂鍾手寫27本筆記，完整記錄20年間他與司法警調互利共生過程。

2020年本刊對此再踢爆，監院在通過對石木欽彈劾後，要求司法院及法務部對相關涉案人加以調查，本刊持續追查，2021年再獨家踢爆全案竟有逾200司法檢警官員捲入，與翁茂鍾互利共生數十年，翁的3億法律案脫身解決，彼此一起吃吃喝喝、買股打高球，翁再幫司法官們解決兒子服役、子女讀明星小學及求職等生活上大小事。

▼懲戒法院現任法官洪佳濱不僅與翁茂鍾多次見面，還收受翁至少4件高級襯衫。

司法院認定認定20人應追查，分別是現任優遇大法官蔡清遊、最高法院庭長陳世淙、優遇庭長謝家鶴、最高行發言人鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、前最高行政法院院長林奇福、前最高法院庭長顏南全、洪昌宏；前台南地方法院法官蘇義洲、前最高法院庭長吳雄銘、前台南高分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗；前最高法院庭長花滿堂，前台中高分院法官胡景彬、前高院庭長尤豐彥及林金村與前最高法院法官劉介民、現任北高行法官陳金圍、台南地院法官朱中和等20人。

司法院最後認定林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘、曾平杉、陳義仲、林金村及洪佳濱等8人情節最重大，均應移送監察院議處並由懲戒法院審理是否應追回退休金，但其中僅曾平杉、陳義仲、林金村涉入時間是在最近10年內，也就是說，只能移送這3人，另洪昌宏、花滿堂及陳世淙等12人情節第二重大，應予行政懲處，但這12人收禮及交往都在5年以前，也就是超出懲戒時效，也不能實質懲處。

這20人中承審過「銀行員之死事件」的林奇福與顏南全，與富商翁茂鍾吃飯雖高達22次及18次，還長年收富商襯衫及補品，林收了5件襯衫、10盒補品，顏收了8次襯衫及4盒補品，司法院認為，案發時逾10年懲戒時效已不能對他們懲處，僅能從修《法官法》及職務法庭改造方面著手，避免以後發生這種事時無法可管。

「銀行員之死事件」為本刊2019年踢爆石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股案後追查發現，富商翁茂鍾與他的司法界好友們，不僅利用他在司法界的關係，巧妙免去3億元債務，對依法向他追債的巴黎銀行經理諸慶恩，竟連人死了都不放過，還對他2位稚女提告要求賠償利息及商譽損失5億元，一干人等橫行司法界卻無人敢吭聲，諸家最後雖獲判免賠確定，但已對司法徹底失望，諸慶恩原本擔任律師的妹妹，更是傷心到遠走國外。

本刊踢爆此案後，諸家親人告訴本刊，這篇報導還給無辜受害的諸慶恩一個清白，對於困惑、不平交雜十數年的親屬，也是一個closure（終結）。本刊調查，諸慶恩是諸家獨子，30幾歲就擔任外商銀行經理，表現傑出，是諸家的希望，沒想到卻英年早逝、家破人亡，本刊調查，諸的妻子非常不簡單，細心照護下2個女兒都是國立頂尖大學高材生。

▼監察院長陳菊（中）上個月率監委巡察行政院，行政院長蘇貞昌（右）也出席會議，監委王美玉（左）針對石木欽案中追殺無辜及影響台灣國際聲譽提出報告。

監察院在林雅鋒及王美玉、高涌誠等監委的努力下已通過彈劾，但諸家老母等親人仍害怕再受司法迫害，不願出面要求政府查明真相，平白損失3億元的巴黎銀行也是如此，今年1月28日，監察院長陳菊帶領監委巡察行政院長，針對此事提出討論， 行政院長蘇貞昌宣示要徹查涉案的檢警調人員，以向人民交代，總算使全案再露出曙光。



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