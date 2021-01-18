高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

圖文／鏡週刊

6年多前，高雄發生一起駭人聽聞的雙屍命案，聯結車司機蔡永清和已婚的余姓老闆娘交往，還賣屋籌錢幫余女買屋，卻因感情及房屋產權等糾紛，闖入余家縱火，並持刀將余女及其19歲的女兒殺死。

蔡永清供稱，案發當天清晨，他帶了打火機、瓦斯噴槍以及水果刀到余家，確認余女的父母外出運動後，拿著原本就有的鑰匙進入屋內，走上4樓余女的房間查看，當時余在睡覺，他便用打火機及瓦斯噴槍點燃沙發上的抱枕，然後到3樓燃燒木板隔間，再至2樓欲焚燒木椅，正巧撞見驚醒下樓查看的余女。

同一時間，余的女兒也被驚醒，走出房門看到蔡永清拿刀追殺母親，母女倆嚇得一起往樓下逃命，蔡男不肯罷休，追下樓瘋狂砍殺，直到母女倒臥在1樓樓梯口，蔡才逃離現場。法醫驗屍確認，母女身上各25、16處穿刺傷，心臟等多處臟器都遭刺穿，顯示蔡男下手凶殘，欲置她們於死地。

該案開庭審理時，法官詢問蔡永清，為何對無冤無仇的謝姓女子也狠下毒手？他說，過去余女會叫他到家裡吃飯、睡午覺，謝女看到都會罵他，後來余婦帶女兒到蔡男家中唱歌，謝女唱得很難聽，還跟他搶電視看，所以他對謝女的印象不好，當下才會有一不做二不休的念頭。



更多鏡週刊報導

【小王狠奪母女命4】手段凶殘遭判殛刑 他在獄中一個動作竟死裡逃生

【小王狠奪母女命】母搞不倫女陪葬 情夫人財兩失起殺機

【小王狠奪母女命1】從失火民宅冷靜走出 他不理路人好心提醒反露餡