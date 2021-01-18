狂刺41刀！已婚老闆娘、19歲女兒雙亡　小王獄中上吊逃死刑

圖文／鏡週刊

6年多前，高雄發生一起駭人聽聞的雙屍命案，聯結車司機蔡永清和已婚的余姓老闆娘交往，還賣屋籌錢幫余女買屋，卻因感情及房屋產權等糾紛，闖入余家縱火，並持刀將余女及其19歲的女兒殺死。

雖然檢察官以蘇永清共狠砍母女41刀、手段凶殘為由，求處死刑，但地方法院及高等法院審酌蔡男「仍有一絲悔改之意」，均判處無期徒刑。不過，更一審時，法官認為蔡男與謝女無冤無仇，僅因擔心東窗事發，就殺人滅口，將他改判死刑。

更一審判決後隔月，蔡永清在牢房內上吊輕生，被值班主管及時發現送醫急救，撿回一命。更二審時，法官認為蔡男企圖輕生，表示他對犯行有悔意，如將他判處無期徒刑，依規定至少要25年才能假釋，屆時他已超過80歲，幾無再犯可能，因此改判他無期徒刑，最高法院也認同，全案定讞。

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