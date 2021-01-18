司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

圖文／鏡週刊

6年多前，高雄發生一起駭人聽聞的雙屍命案，聯結車司機蔡永清和已婚的余姓老闆娘交往，還賣屋籌錢幫余女買屋，卻因感情及房屋產權等糾紛，闖入余家縱火，並持刀將余女及其19歲的女兒殺死。案發當時，剛好有民眾經過起火的透天厝，打算按門鈴提醒屋主，卻撞見蔡男從大門默默離開，覺得可疑，尾隨其後記下機車車號，最後協助警方順利緝凶。

警方調查，余姓死者20多年前從中國嫁來台灣，之後並將父母接來台灣同住，余女原本從事保險業，丈夫則是在碼頭當聯結車司機。案發前3年，余夫因罹患癌症，前往中國大陸休養治療，余女便雇用60歲的蔡永清擔任聯結車司機，2人後來進一步交往。

蔡永清供稱，余女所住的透天厝，是他2年前花了200萬元頭期款買的，他原本想將房屋登記在自己名下，隔成套房出租，但余女不願意，還把原本的房子賣掉，帶著父母、女兒全家搬進去，蔡男自覺受騙，索性不繳房貸，並對余女懷恨在心。

案發當天清晨，蔡永清帶了打火機、瓦斯噴槍以及水果刀到余家，用打火機及瓦斯噴槍點燃沙發上的抱枕，然後到3樓燃燒木板隔間，再至2樓欲焚燒木椅，正巧撞見驚醒下樓查看的余女。

同一時間，余的女兒也被驚醒，走出房門看到蔡永清拿刀追殺母親，母女倆嚇得一起往樓下逃命，蔡男不肯罷休，追下樓瘋狂砍殺，直到母女倒臥在1樓樓梯口，蔡才逃離現場。法醫驗屍確認，母女身上各有25、16處穿刺傷，心臟等多處臟器都遭刺穿，顯示蔡男下手凶殘，欲置她們於死地。



更多鏡週刊報導

【小王狠奪母女命1】從失火民宅冷靜走出 他不理路人好心提醒反露餡

【小王狠奪母女命2】人妻背罹癌夫找人慰 他買屋藏嬌卻被一家子寄生

【小王狠奪母女命3】情夫復仇殺紅眼 「唱歌太難聽」也成被害理由