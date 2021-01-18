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1傳102人「超級毒王」抓到了！無症狀趴趴走6天　引爆當地群體感染

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

記者許力方／綜合報導

超級傳播者再現！吉林省13日通報一名「無症狀感染者」，45歲林姓男業務從黑龍江省移入，引發本地擴大感染，經疫調檢查，17日傳播鏈再度延長，感染人數增加至102人，其中絕大多數都是無症狀，官方認為，這次疫情傳播的關鍵節點是因為他曾在一家養生館授課，引發群體感染，加上多次往返兩地、活動範圍廣、接觸人員多，甚至連最初他搭乘的列車隔壁座位夫妻也中鏢。

林男6至11日從黑龍江搭乘列車前往吉林公主嶺市、通化市展開4次營銷活動，省政府12日透過主動篩查，發現林男為無症狀感染移入確診病例，立刻進行疫調發現，他前一周曾2度前來進行培訓授課，大規模排查出現大量感染者，17日最新回報數字達102人，且這條超級傳播鏈上最老88歲、最小才11歲。

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

據了解，林男5日從黑龍江南岔搭乘列車抵達哈爾濱西站，距離座位不遠的一對綏化市望奎縣中年夫妻於11日確診，被確定為無症狀感染者，隔天衛生單位追蹤林男，核酸檢測結果為陽性，同樣確診為無症狀感染者，他也是日後在吉林疫情通報中超級傳播者。

當局擴大篩檢，4天內陸續暴增感染人數，從4例、2例、上升到13例、13例、66例，且這些人都和養生館有關，包括員工、學員、負責人、家屬等，追蹤發現，源頭就是黑龍江移入的無症狀確診者林男。根據報告，吉林省114例感染者中，有9例為黑龍江省輸入，105例為本地續發感染，在續發感染者中，3例為省外輸入感染者的家庭成員，另102例感染者為同一輸入病例林某傳播。

吉林省疾病預防控制中心應急辦公室主任趙慶龍表示，現超級傳播現象主因他被發現的時候處於感染早期，排毒能力較強，被感染人員同在密閉空間，長時間暴露於高濃度氣溶膠環境中，其中中、老年人居多，有的有基礎性疾病，自身免疫功能也較差。

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▲▼吉林超級傳播者1傳102人。（圖／翻攝中國吉林網）

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