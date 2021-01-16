▲2020年新北人口增加破萬，出生及遷入人數維持正成長。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市截至2020年底人口達403萬954人，較2019年底401萬8696人成長1萬2258人、成長率約0.31%，其中自然增加1681人、社會增加1萬577人，雖較2019年成長幅度較為趨緩，但人口仍成長破萬！根據新北市民政局統計，2020年出生人數2萬6181人、粗出生率為6.49％；死亡人數2萬4500人、粗死亡率6.08％，2020年出生人數仍多於死亡人數，人口自然增加呈現穩定成長現象。

民政局表示，以新北市各行政區來看，2020年人口成長以林口區增加5610人最多，近年來因三井outlet、機場捷運，以及世大運選手村改建之社會住宅，便利的交通帶動工商發展，成為年輕族群遷入的熱門區域；次為淡水區增加4668人，主要為當地新市鎮開發，淡海輕軌青山線、藍海線通車，再加上未來淡江大橋、淡北道路等重大建設到位，可有效改善交通、帶動地方產業繁榮。

民政局長柯慶忠指出，雖然新北市人口自然增加趨緩，但因新北市持續推動各項友善措施以及重大建設，其中新店央北重劃區、泰山塭仔圳重劃區及五股洲子洋重劃區，各項建設將陸續到位，未來發展性強，可望吸引當地換屋族或鄰近區域外溢的自住客，未來人口成長指日可待，新北市人口總增加率仍可維持正成長趨勢。

柯慶忠表示，特別的是，據統計新北市2020年結婚登記共2萬1171對，與2019年相比雖減少2277對，但在520、國慶等特殊日，結婚對數分別較2020年同期多1.5倍及5.7倍，創下近年新高。推測2020年許多新人因防疫政策限制無法舉辦婚宴，將婚禮延期，但也有新人認為不確定的年代愛要及時，反而選擇在這一年的特殊日互訂終身。

民政局特別呼籲，新人在特殊日或連假期間有結婚登記需求者，歡迎於結婚登記日前3個辦公日內，提前至戶所辦理結婚登記並指定結婚登記生效日，讓新人可以完整規劃專屬的日子，享受兩人美好時光，留下甜蜜的回憶，不用再特地奔波至戶政事務所申辦業務。

另外，在社會增加部分，新北市2020年遷入人數17萬3605人、遷出人數16萬3028人，淨遷入為1萬577人。其中，遷出者以遷至國外者尤為明顯，與2019年相比增加4107人，主要係因為2020年受新冠肺炎疫情影響，國際間遷徙狀況減少。

戶政科長顏耀明表示，許多在國外工作的市民，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國，但依戶籍法相關規定，遷徙以居住事實為準，戶政事務所會收到移民署通報出境超過2年未入境的資料，即必須依規定辦理遷出登記，也因此2020年的出境遷出人口1萬3550人，較2019年9443人增加4000餘人。未來市民回台後，只要再到遷入地戶政事務所，直接辦理遷入登記即可。

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