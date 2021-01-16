　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020年新北人口增加破萬　出生及遷入人數維持正成長

▲2020年新北人口增加破萬 出生及遷入人數維持正成長。（圖／新北市民政局提供）

▲2020年新北人口增加破萬，出生及遷入人數維持正成長。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市截至2020年底人口達403萬954人，較2019年底401萬8696人成長1萬2258人、成長率約0.31%，其中自然增加1681人、社會增加1萬577人，雖較2019年成長幅度較為趨緩，但人口仍成長破萬！根據新北市民政局統計，2020年出生人數2萬6181人、粗出生率為6.49％；死亡人數2萬4500人、粗死亡率6.08％，2020年出生人數仍多於死亡人數，人口自然增加呈現穩定成長現象。

民政局表示，以新北市各行政區來看，2020年人口成長以林口區增加5610人最多，近年來因三井outlet、機場捷運，以及世大運選手村改建之社會住宅，便利的交通帶動工商發展，成為年輕族群遷入的熱門區域；次為淡水區增加4668人，主要為當地新市鎮開發，淡海輕軌青山線、藍海線通車，再加上未來淡江大橋、淡北道路等重大建設到位，可有效改善交通、帶動地方產業繁榮。

民政局長柯慶忠指出，雖然新北市人口自然增加趨緩，但因新北市持續推動各項友善措施以及重大建設，其中新店央北重劃區、泰山塭仔圳重劃區及五股洲子洋重劃區，各項建設將陸續到位，未來發展性強，可望吸引當地換屋族或鄰近區域外溢的自住客，未來人口成長指日可待，新北市人口總增加率仍可維持正成長趨勢。

柯慶忠表示，特別的是，據統計新北市2020年結婚登記共2萬1171對，與2019年相比雖減少2277對，但在520、國慶等特殊日，結婚對數分別較2020年同期多1.5倍及5.7倍，創下近年新高。推測2020年許多新人因防疫政策限制無法舉辦婚宴，將婚禮延期，但也有新人認為不確定的年代愛要及時，反而選擇在這一年的特殊日互訂終身。

民政局特別呼籲，新人在特殊日或連假期間有結婚登記需求者，歡迎於結婚登記日前3個辦公日內，提前至戶所辦理結婚登記並指定結婚登記生效日，讓新人可以完整規劃專屬的日子，享受兩人美好時光，留下甜蜜的回憶，不用再特地奔波至戶政事務所申辦業務。

另外，在社會增加部分，新北市2020年遷入人數17萬3605人、遷出人數16萬3028人，淨遷入為1萬577人。其中，遷出者以遷至國外者尤為明顯，與2019年相比增加4107人，主要係因為2020年受新冠肺炎疫情影響，國際間遷徙狀況減少。

戶政科長顏耀明表示，許多在國外工作的市民，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國，但依戶籍法相關規定，遷徙以居住事實為準，戶政事務所會收到移民署通報出境超過2年未入境的資料，即必須依規定辦理遷出登記，也因此2020年的出境遷出人口1萬3550人，較2019年9443人增加4000餘人。未來市民回台後，只要再到遷入地戶政事務所，直接辦理遷入登記即可。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

年節將至血庫告急　上百海巡弟兄寒冬挽袖捐血

嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

鄭文燦分享桃園走向世界國際交流經驗　期台美關係朝全面化交流邁進

基隆港警總隊卸新任總隊長交接　新莊警分局長林武宏接任總隊長

2020年新北人口增加破萬　出生及遷入人數維持正成長

黃宗仁接任新北警察局長　侯友宜大讚：「阿仁哥」同屆全班第1

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

年節將至血庫告急　上百海巡弟兄寒冬挽袖捐血

嘉義縣警局長廖宗山接保三總隊長　偵破多起重大刑案備受肯定

保障人權依法執勤　黃偉哲：「兩權三感」維護治安是命令也是要求

罷王成功！　發起人七年級生唐平榮：看見公義精神　希望台灣更好

鄭文燦分享桃園走向世界國際交流經驗　期台美關係朝全面化交流邁進

基隆港警總隊卸新任總隊長交接　新莊警分局長林武宏接任總隊長

2020年新北人口增加破萬　出生及遷入人數維持正成長

黃宗仁接任新北警察局長　侯友宜大讚：「阿仁哥」同屆全班第1

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

星・變美／49歲黎姿狀態太逼人！自曝「喝水美肌」5個方法

KIA預告7款電動大軍　首輛「CV跨界」續航500km起第1季亮相！

快訊／油價調漲0.3元「連8漲」　九二汽油站上25元大關

6連勝vs.5連敗　勇士主場賈西亞專打攻城獅

地方熱門新聞

罷王發起人唐平榮：看見公義精神

2021台東第一「鮪」　11.7萬元賣出

新竹動物園迎接新夥伴

基隆港警總隊卸、新任總隊長交接

鬧情緒！24歲女跳王者之弓橋　守望哨：淹到頭了

黃宗仁接任新北警察局長

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

寒流強襲！桃園水池「免費送魚」限自帶魚網撈

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

嘉縣消防節結合動漫鬼滅之刃

「扁媽」去世黃偉哲同感悲傷與不捨

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

全台最矮！嘉義布袋景山高11米

通緝犯藏匿綠島工作　富岡搭船出港遭查獲

更多熱門

相關新聞

黃宗仁接任新北警察局長

黃宗仁接任新北警察局長

新北市政府警察局新任局長布達交接典禮，16日上午11時在警察局六樓大禮堂舉行，由新北市侯市長友宜親自主持布達儀式，內政部警政署署長陳家欽擔任監交。侯友宜表示，警察局長黃宗仁是同屆全班第1，相信在黃局長的領導下，面對所有的挑戰都能夠勝任，為新北市民打造更安居樂業的環境。

關島男返台居家檢疫猝死　相驗結果出爐

關島男返台居家檢疫猝死　相驗結果出爐

新北、台東共同行銷鳳梨釋迦

新北、台東共同行銷鳳梨釋迦

新北男遭挖土機鏟中斷2截慘死！他見無頭男屍嚇壞

新北男遭挖土機鏟中斷2截慘死！他見無頭男屍嚇壞

關島返台檢疫男猝死　妹：他有20年糖尿病史

關島返台檢疫男猝死　妹：他有20年糖尿病史

關鍵字：

新北人口

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面