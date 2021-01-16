關島男返台居家檢疫3天後猝死　遺體相驗結果出爐

▲男子在新北市租屋處內居家檢疫時暴斃，相驗結果出爐。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳豐德／新北報導

一名73歲周姓男子長居關島，11日搭乘華航人道包機返台，隨即在新北市住處進行居家檢疫，前幾日均有正常回報情況，不料14日下午暴斃家中，外界擔心是新冠病毒致死，遺體經衛生局採驗後結果呈陰性，士林地檢署16日相驗後，認定死因為心血管疾病。

周男的雙胞胎妹妹指出，周男平時都居住在關島，膝下無子，過去有約20年的糖尿病病史，此次11日回台後在新北市租屋進行居家檢疫。據了解，前幾天周姓男子都有照常回報狀況，公所及轄區員警前一天都還有前去探訪，當時周男並無倦容，看不出有生病狀況。

不料14日公所人員卻遲遲打不通電話，確定對方失聯後才報警，警方及相關政府人員前往周男住處查看時，發現周男身穿便服、臉部朝下倒在廚房旁的陽台，已經沒有呼吸無心跳，緊急送醫後仍宣告不治，遺體經採驗後發現並無感染新冠肺炎跡象。

此次周男搭乘的華航人道包機11日從關島載運國人及有醫療需求的關島居民共47人，乘客上機前都需持有陰性報告，其中有5位是需要就醫的關島病患及4位陪病家屬，而一般旅客通關則比照正常入境程序，沒症狀就送居家檢疫，若入境前14天有症狀會安排採檢並後送檢疫所。

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