奉獻警界35載白河警歡送「警勤區導師」　「宋爺」屆齡榮退

▲台南市警白河分局警員宋蔚華，59歲屆齡榮退，白河分局長陳明宏及全體同仁，別頒贈退休紀念品感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局警員宋蔚華，1月16日卸下已穿著超過35年的警察制服，以59歲之齡榮退回歸家庭，白河分局長陳明宏及全體同仁，也特別頒贈退休紀念品，感謝宋員多年來對警察工作的積極投入與奉獻。

警員宋蔚華畢業於臺灣警察學校警員班第128期，並進修刑事警察科第22期結業，長期於防治組辦理警勤區訪查、失蹤人口、自殺防治、關懷獨居老人、社會救助等相關業務。於1990年至白河分局服務迄今逾30年，長久以來指導許多新進同仁警勤區查察各項工作，幫助許多同事得以快速熟稔勤區深耕工作，進而積極投入於各項治安交通維護事宜，為優秀之「警勤區導師」。

警察工作期間獲頒警察獎章4枚、記功80餘次、嘉獎900餘次，工作態度認真積極。且與同事間相處融洽，閒暇之餘喜好與同事品茗泡茶，喝過的人均表示所泡茶水如其溫醇個性般甘甜美味，也因為輩分資深，同事多喜尊稱其一聲「宋爺」。

白河分局長陳明宏對宋員雖已59歲屆齡之際，仍全心全力在工作崗位堅持到最後1天的積極任事態度特表感佩，在功成身退的同時，縱使萬般不捨，也祝福其退休後樂齡人生更精彩，並榮邀其擔任警察榮譽志工，繼續指導後進、薪火永相傳。

經典保養、小資必備