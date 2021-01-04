白河警拂曉出擊　動員取締大型砂石車違規

▲台南市警白河分局警方嚴格取締砂石車相關違規，確保民眾行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新年第1個上班日，台南市警白河分局4日一大早規劃6時至10時專案取締砂石車勤務，動員13名警力前往172線與南98線等各路口強勢取締白河水庫清淤違規砂石車，共計攔查取締未依規定申請路權行駛（違反禁行路線、時間）6件，超載1件，白河分局將持續加強大型車之違規取締，確維大家行車安全。

由於白河水庫持續清淤工程，砂石車頻繁出入南98線、市道172線、165線等路段，白河分局為宣示維護市民行車安全的決心，2020年採執行取締與宣導並重，除規劃專案取締外，也相當重視與工程單位及砂石車司機的座談及宣導工作。

白河分局於2020年10月20日邀集白河水庫管理單位及4大營造公司業者意見交流，請其自律；10月26日召集50多位砂石車司機宣導行車安全及勿違規；11月17日、18日至建國電台、人生電台及台南線上電台宣導大型車行車安全；12月11日7時率員至白河水庫，以手舉牌向砂石車司機宣導確實依申請時段（8時至17時）行駛；12月15日發文營造公司宣導勿行駛禁行路線、勿超載及帆布應確實覆蓋避免土石滲漏及飛散等情事。

由於白河水庫清淤工程仍將持續到2021年4月底，白河警也會持續並增強取締砂石車力道，除增加專案勤務規劃次數外，也將結合各所巡邏及聯巡規劃防制取締勤務，維護轄區居民交通安全及安寧。

白河分局長陳明宏表示，白河分局相當重視砂石車違規取締與防制工作，2020年除不斷宣導外，取締上，取締超載44件；取締未依規定申請路權行駛道路32件；滲漏飛散、號牌污穢及車身各項標示不合規定、車斗不合規定等共計121件，為維護市民行車安全，將持續加強規劃及取締砂石車各項違規。

警方呼籲業者及司機自律守法，勿心存僥倖而超載，並依照核准時段、路段通行，遵守交通規則，注意內輪差及視野死角，共同防制憾事發生，戮力保護每位用路人行車安全。

零負評、用過回不去

