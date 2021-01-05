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愛穿著飛行員外套騎機車的大盜　台南四處作案被白河警緝獲送辦

▲台南市白河分局查獲涉嫌多起竊案之林姓慣竊，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局查獲涉嫌多起竊案之林姓慣竊，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名愛穿飛行員外套騎機車的林姓竊嫌，近期於台南新化、玉井、楠西等各地行竊犯案，利用大家深夜熟睡之際，先至東山區以步行方式，隨機開啟2輛停放於路旁之車輛車門意圖行竊未果，再騎乘機車轉至白河區，侵入民宅竊取金項鍊及現金後逃逸，白河分局循線鎖定，持搜索票前往楠西區租處將他緝捕到案。

▲台南市白河分局查獲涉嫌多起竊案之林姓慣竊，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，65歲林姓慣竊犯案足跡遍及台南、高屏等地區，平日喜穿飛行員外套，騎乘1部後面附掛籃子且號牌掉漆模糊之重型機車四處尋找目標，多利用民眾深夜熟睡之際，將機車停放於人煙稀少之道路，以徒步行走之方式，四處尋找未上鎖之汽車車門、機車置物箱行竊，或尋找門縫較大之住宅，以自製之鐵絲彎鉤探入開啟門鎖後進入，已多次行竊得逞。

▲台南市白河分局查獲涉嫌多起竊案之林姓慣竊，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查2020年12月11日凌晨1時30分許，林嫌涉嫌至東山區以徒步方式隨機開啟路旁汽車2部，意圖行竊車內財物未果。當日凌晨3時40分許再前往白河區富民路附近民宅行竊，偷走金項鍊約3錢及撲滿內現金2600元後逃逸。

另其犯案時所穿著之飛行員外套及機車，因夜間騎車返家途中自於玉井竹圍橋附近摔跌落2公尺高之路旁受傷送醫，造成雙腿受傷尚不良於行，相關外套及機車也丟棄於路旁。

▲台南市白河分局查獲涉嫌多起竊案之林姓慣竊，依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局專案小組從行經路線逐一調閱民宅、路口等監視器，續以大數據分析鎖定林嫌涉有重嫌，經逮捕後雖矢口否認犯行，惟警方起出丟棄機車與外套蒐證在案及扣押之贓物及犯罪事證明確，全案調查後依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

白河分局也提醒及呼籲民眾，平日應多注意住家之門窗安全設備是否完善，有無門窗破損、縫隙過大及夜間未上鎖等情形。舉凡多一分之防竊作為，如多段式鎖頭、明亮燈光、監錄設備等，都可使宵小知難而退，進而增加自身安全。另本案查獲時，警方同時發現尚有多項犯嫌無法具體說明來處及未經民眾出面指證之可疑物品，如有遭竊物品之民眾，可儘速與白河分局偵查隊聯繫指認（電話：06-6852080）。

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