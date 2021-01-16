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台南市衛生局長許以霖　受袍加入慈濟人醫會

▲台南市衛生局局長許以霖，受袍加入慈濟人醫會行列。（圖為慈濟基金會提供）

▲台南市衛生局局長許以霖，受袍加入慈濟人醫會行列。（圖為慈濟基金會提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日帶領部分市府團隊參加慈濟臺南靜思堂歲末祝福，在這場歲末祝福活動中，台南市衛生局局長許以霖，在慈濟志工王智民接引下，由國際慈濟人醫會總召集人、也是現任慈濟醫療法人執行長林俊龍推薦，並在台南市長黃偉哲等市府團隊見證下，正式加入慈濟人醫會行列。

現任台南市衛生局局長許以霖，之前曾擔任過衛生福利部南區緊急醫療應變中心副執行長，負責南區國災隊及毒化輻災的應變。2009年莫拉克風災、2016年台南地震，都曾熱心投入。

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在國際醫療救助上，許以霖曾參與2008年緬甸納吉斯風災、2010年海地地震、2011年日本仙台海嘯、2015年尼泊爾地震的醫療援助。2016年參與WHO EMT專家會議並協助衛生福利部建立，以及推廣國際緊急醫療災難隊的標準作業流程。2018年與日本紅十字會合作接受捐贈，更新衛生福利部南區國災隊的設備。

▲台南市衛生局局長許以霖，受袍加入慈濟人醫會行列。（圖為慈濟基金會提供）

許以霖本身臨床上從事急診及外傷醫療工作近20年，為台灣外傷醫學會的理事，也為高級外傷救命術（ATLS）的指導教師。2020年9月從成大醫院外科重症轉任台南市衛生局局長，從事公共衛生事務的推動。

國際慈濟人醫會目前由慈濟醫療法人林俊龍執行長擔任總召集人，台灣各區人醫會於每年底會依據當地社區志工、偏鄉及無醫部落之意見，同時拜會所在地之衛生所、衛生室，綜合評估後始規劃安排年度義診行程與地點，另亦會配合靜思精舍每月照顧戶發放日提供義診服務及醫療衛教講座。

參與義診工作人員包含醫師、護理、藥劑、醫工、行政後勤等不同功能類別之志工，並以野戰醫院模式運作，分區進行掛號、檢傷分類、分科看診、衛生教育宣導及領藥等作業。

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