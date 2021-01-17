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台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

▲台南市殯葬管所火化場驚傳喪事意外，禮儀師要將已入殮的棺木放置推車，要推進火化場內時，疑因施力不慎竟造成棺木墜地之喪事意外事件，所方及時協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市殯葬管所火化場驚傳喪事意外，禮儀師要將已入殮的棺木放置推車，要推進火化場內時，疑因施力不慎竟造成棺木墜地之喪事意外事件，所方及時協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市殯葬管所火化場1月16日上午11時多，驚傳罕見喪事意外！禮儀師要將已入殮棺木放置推車，推進火化場內時，疑因施力不慎竟造成棺木墜地，棺蓋掀開亡者遺體外露情事，火化場人員趕緊協助，讓死者遺體重新入殮；殯葬所指出，該起「意外」由業者與喪家自行協調後續責任問題，幸好未延誤火化時間。

據了解，這起少見的倒棺露屍事件，是發生在1月16日上午11時多，當時喪家在禮儀公司人員引導陪同下，前往台南市殯葬所的火化場進行火化儀式，因火化場是採「人棺分流」的方式，喪家與死者棺木進場之入口不同，喪家人員從一邊入口進場，死者棺木則由禮儀師等人，以棺木放置推車推入火化場內，依程序是要先將死者棺木推入，向火化場工作人員「登記」火化順序，而後再推至大廳進行火化前宗教儀式。

但在禮儀師等人將棺木推入火化場內，尚未向火化場人員登記之前，在推進棺木時疑因施力不慎問題，竟造成棺木滑落墜地意外事件，導致棺蓋開口遺體外露，肇事禮儀師當場嚇得臉都綠了。火化場人員獲悉馬上提供協助，讓禮儀師緊急處理，重新將死者入殮，也耽誤原本火化前的宗教儀式，讓喪家相當不諒解。

▲台南市殯葬管所火化場驚傳喪事意外，禮儀師要將已入殮的棺木放置推車，要推進火化場內時，疑因施力不慎竟造成棺木墜地之喪事意外事件，所方及時協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市殯葬管理所表示，現在火化用的棺木，都是以材質較薄的木材所製，以致於棺木掉落地上，有可能會損壞或棺蓋開啟，這起意外是禮儀師推送棺木時造成的疏失，所方在第一時間就協助雙方善後。所幸本案火化時間仍如期於下午1時多完成，惟對此事件之肇責問題之處理，由喪家與禮儀公司自行協調處理，所方不介入。

殯葬業者指出，這種推棺竟發生棺木墜地、棺蓋掀開，遺體外露事件，實不應該發生，死者為大，如何讓死者安息是喪家與殯儀禮儀業者最重要的事，更何況是人已入殮要火化，實有「大不敬」之嫌，且一般這都有看「吉時」進行火化前宗教儀式等，一旦發生耽誤，對喪家與往生者都有不好的影響，業者要好好「處理」，以期讓生死兩安。

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