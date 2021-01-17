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台南市東門分隊破瘟除疫牛轉乾坤防火宣導　民眾熱情參與

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門消防隊，為提升民眾的防災意識外，舉辦防火宣導活動，吸引民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門消防隊，為提升民眾的防災意識外，舉辦防火宣導活動，吸引民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七救災救護大隊東門消防隊，為提升民眾的防災意識外，舉辦防火宣導活動，希望大家走出戶外活動筋骨，期盼新的一年能強身健體、破瘟除疫，共同打造美好的樂活城市。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門消防隊，為提升民眾的防災意識外，舉辦防火宣導活動，吸引民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

次活動特別在東門消防分隊前廣場辦理，並搭設表演舞台，同時也邀請了台南市政府弦情二胡社團、顧曉蘭舞蹈教室的肚皮舞和熱舞表演，提升防火防災宣導的可看性。除了有精采的演出外，當日也有互動韻律操，讓民眾能跳出自我、舞出健康。活動當天的消防宣導，將採有獎徵答方式，增進民眾的防災觀念，以及「消防訓練挑戰營」讓民眾體驗消防員平時訓練的內容，並提供消防應勤服裝讓家長及小孩拍照留念。

東門分隊的「消防訓練挑戰營」分為兒童組及挑戰組，一律採現場報名方式。兒童組限額100名，完賽者皆有成績證明一只及防火宣紀念品乙份，參賽成績前10名者，則另頒予精美禮物1份；挑戰組的部分，限額20名，與現役消防員進行挑戰，挑戰成功者將獲得精美禮物1份。

▲台南市消防局第七救災救護大隊東門消防隊，為提升民眾的防災意識外，舉辦防火宣導活動，吸引民眾熱情參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林表示，消防局第七大隊秉持著市長黃偉哲的施政理念，本次由東門消防隊舉辦的防火宣導活動期望藉由消防體驗和音樂熱舞表演，能吸引在地民眾家長帶著孩子一同參加活動，讓防火防災觀念向下扎根，提升市民的防火意識，進而建構出更安全的生活環境，為全新的2021邁出樂活的第一步。

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