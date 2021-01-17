接體師體恤家屬！棺木「撐140公斤」放機器車上　下秒險裂開嚇壞他

▲大師兄分享過往經驗。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

台南市殯葬管所火化場1月16日上午11時多，驚傳罕見喪事意外！禮儀師要將已入殮棺木放置推車，推進火化場內時，疑因施力不慎竟造成棺木墜地，棺蓋掀開、亡者遺體外露，火化場人員趕緊協助，讓死者遺體重新入殮。接體員「BigBrother大師兄」稍早發文表示，他先前也曾遇過類似事件，所幸意外並沒有發生，但卻讓他嚇得不敢喝珍珠奶茶。

「BigBrother大師兄」在臉書粉專上發文表示，發生棺木墜地的事情著實令人難過，這讓他想起過去所發生的事。之前有位大德被送到火化場後，因為還在排隊，所以大師兄便請家屬和禮儀師將棺木先放在機器車上。

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機器車中間騰空，僅靠左右兩邊支撐，因此家屬得知後便偷偷詢問大師兄，「這個，我哥140公斤，放那邊太久棺木會不會蹦（繃）掉呀？」大師兄心想，他本人120公斤重，棺木應該沒這麼容易壞掉，怎料禮儀師這時卻也偷偷告訴他「我看棺木快裂了。」

大師兄聽到後嚇傻，頓時不敢喝珍珠奶茶。此時，他話鋒一轉，說道「人倒了可以站起來，棺木倒了，禮儀師不知道要道歉多久才能站起來呀。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「確實是蠻大的過失」、「相信任何人都不願意發生這樣的事情，希望同是從事相關禮儀工作的我們，對這件事都要引以為戒，每個環節都要小心謹慎，做到盡善盡美」、「火化用的棺木都很薄，不像土葬的棺木那麼厚」、「這真的不是跪能解決的」。

本文經粉專「BigBrother大師兄」授權引用

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