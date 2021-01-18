20法官與富商不當接觸　2屆退法官被輕放？司法院：依法行政

記者羅志華／台北報導

20名現、前任法官與富商翁茂鍾不當接觸、收受營養品、襯衫，司法院於18日舉辦調查報告記者會，表示將召開「人事審議委員會」，決議是否將7名涉案法官移送監察院，及撤銷6名法官的司法獎章、追繳獎金；記者提出2名即將退休的涉案法官，質疑司法院是否「輕輕放下」，秘書長林輝煌回應，「依法行政」。

▲20名現、前任法官與富商翁茂鍾不當接觸，司法院18日召開調查記者會 。（圖／記者羅志華攝）

記者提問，對涉案法官曾做過的判決，司法院將如何處理，林輝煌表示，目前法律可走再審或非常上訴，但再審的發動權在當事人，而非常上訴則須由檢察長提出，司法院無法主動，因法院屬「不告不理」。

另有記者表示，部分涉犯法官仍在職，對他們手上正在審理的案件，叫人民如何信服公正信，林輝煌回應，司法院依法行政，「法律給多大的權限，就做多少事情」（依現行法規，目前無法有具體作為）。

涉案情節中，有許多行為長達數年、甚至開始於10多年前，記者提問，司法院政風相關單位是否有行政責任，林輝煌表示將於會後檢討。

另外，針對涉案的現職懲戒法院審判長、最高行政法院庭長，其中1名已過懲戒追訴期，2名更即將退休，記者質疑司法院似乎會將2人「輕輕放下」；林輝煌強調，司法院必須依法行政，絕無所謂「輕輕放下」，皆依法律秉公處理，嚴正面對此事，另外，為免影響監察院調查，本案調查報告不會對外完全揭露。

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