NCC前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對「退傭」給電信商

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院周二將表決前瞻計畫第3期2300億預算，其中NCC編列155億元，補助五大電信業者建置5G基地台，對此，國民黨立委賴士葆表示，他絕對支持5G的國家建設，但他誓死反對藉此名義要「退傭」給電信商155億元。

NCC於前瞻計畫特別預算案中編列155億，補助五家標下5G頻譜的電信業者建置5G基地台，遭質疑是「退傭」，國民黨團提案全數減列。

賴士葆指出，上週朝野協商時，立法院長游錫堃突然爆料說：「如果是一般的標案，這樣子的發包，我會有意見⋯包括AIT都來找過我⋯其實也跟AIT的意見有關⋯」他質疑，這是暗示美國要我們加速5G建設，來對抗中共的5G領先態勢，雖然游錫堃隨後澄清AIT並沒有關說，但他仍有幾項疑點。

賴士葆表示，NCC主委陳耀祥說為了讓5G基地台建置加速、加量（由原規劃1.6萬座增加到3.9萬座左右），就要補助五大電信商155億元，相較於他們為了標到頻譜繳給政府的1400億左右的標金，這樣子史無前例大喇喇直接送巨款給電信商，這不是「退傭」什麼才是「退傭」？

賴士葆質疑，AIT真的有像游錫堃所暗示的：為了加速台灣的5G發展，應該要「退傭」給這五大電信商155億嗎？「如果是，那美國豈不是干預我們的內政，AIT不就成為我們的總督府？我們的總統不就成為美國名副其實的兒皇帝？」

賴士葆說，如果不是，游錫堃應堅持朝野協商中所說的「這樣子的發包，我會有意見」，將這筆預算全數刪除，畢竟這全部是舉債而來，難道可以這樣揮霍子孫的錢嗎?

賴士葆強調，這些電信商出了這麼高價標金，代表有利可圖，在商言商，他們本來就會加速、加量來建置基地台，以便盡快回收成本，更何況這些電信商年年獲利頗豐，全部加起來超過數百億，政府的行為除了讓百姓感覺有「圖利大廠商」的想像空間以外，不知道還有什麼可能見不得光的官商勾節之嫌？

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