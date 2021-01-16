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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團新會期幹部登記截止　陳亭妃、劉世芳、許智傑角逐幹事長

▲▼民進黨召開美豬相關議題記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立法院黨團。（圖／記者宋良義攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團下會期的黨團幹部選舉登記15日截止，總計有民進黨立委陳亭妃、劉世芳、許智傑登記角逐幹事長，民進黨立委沈發惠、羅致政、陳歐珀、吳思瑤則登記參選書記長。

立法院自1月11日起召開臨時會，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。立法院第10屆第3會期將於2月1日起開始；民進黨團日前發文給黨團立委，請有意願擔任黨團幹部的成員，在1月15日下午5時前回傳問卷，以利後續協調及相關事宜處理。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟部長沈榮津 農委會主委陳吉仲 經濟組 立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陳亭妃受訪時表示，自己已經登記參選，就看黨團怎麼協調，反正就是平常心，只要是可以為黨團服務、為國家的政策推動的，「其實我覺得什麼角色都不重要」，也希望能夠增加多一點歷練。

陳亭妃說，因為自己當過書記長，希望也可以擁有幹事長的歷練，民進黨團過去有禮讓，希望大家可以溝通協調，「但是我相信溝通協調，禮讓是美德，怎麼溝通都可以」。

劉世芳指出，下個會期的立法院將觸及較高難度的修憲議題，需要良好協調與溝通，黨團領導最重要還是總召柯建銘，她期盼登記參選能分憂解勞。

許智傑表示，他在上一屆立委任期，曾擔任過黨團書記長，這一屆登記參選幹事長，是希望多一些學習的機會，也期盼自己能為國家及黨團服務，推動更多政策。

民進黨團書記長莊瑞雄受訪時則透露，自己沒有連任的意願，當初之所以爭取擔任書記長，是因為先前沒有擔任過幹事長、書記長的經驗，主要是希望增加自己在黨團的歷練。

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